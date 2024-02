挖掘永續「星」人才！三星第五屆「Solve for Tomorrow」競賽開跑

三星電子秉持「共創未來!賦能予人」的理念,持續於全球各地推出Solve for Tomorrow 競賽,鼓勵全球青年運用科技知識與創意,解決當地社會問題;台灣至今已邁入第五屆,累計近350個團隊、超過1,250名同學與教師參與,分享創新思維。今年三星Solve for Tomorrow競賽持續以「新思維,心技術,永續星未來」為主題,鼓勵全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生創意提案,從自身生活觀察發想,以「永續社會」及「永續環境」為方向發展具潛力的特色解方。

本次競賽除了呼應聯合國永續發展目標與三星「Everyday Sustainability 永續日常」企業方針,更結合今年三星在巴黎奧運提出的「Open Always Wins」開放創新精神。台灣三星今年首度邀請社會設計平台5% Design Action擔任正式合作夥伴,期望藉助其長期於社會創新的影響力,擴大資源串聯,並給予參賽同學們更多啟發,優化提案完整度。

台灣三星電子總經理梁準原表示:「三星身為全球科技產業領導品牌,持續推動永續議題數十年。Solve for Tomorrow競賽號召青年學子運用STEM領域的知識和技術,解決生活周遭的社會問題,創造永續共好,並在賽程中培養自主行動、溝通互動、社會參與等軟實力。今年,三星在巴黎奧運主張的『Open Always Wins』,便是呼籲人們積極保持開放的心態,從每一次的嶄新體驗,取得意義深遠的成果,開闢新視野與無限可能;而Solve for Tomorrow競賽正是年輕學子展現開放式創新的絕佳機會。」

調查指出近7成青年接觸永續議題的契機來自學校課程、SDGs相關活動或其他永續主題,從歷屆Solve for Tomorrow 的參賽作品中也發現,青年學子對於永續議題的關注日益提升,以第四屆競賽為例,同學們的提案提及呼應聯合國SDGs 17項指標比例較前一屆超過2倍。Solve for Tomorrow競賽不只鼓勵年輕學子用心觀察,更希望同學發揮創意、著手實踐,提出富有新意的解方。為此,三星提供工作坊、1對1輔導課程等教育資源,協助團隊從設計思考的角度,重新審視創意發想,並透過業師專業的點評與建議,不斷收斂優化,最終產出產品原型,提升提案的可執行性。紮實的內容獲得歷屆參賽同學及指導老師們紛紛好評,整體滿意度超過95%,並給予「從中學習到很多事情,可以更精進作品」、「學習到很多東西,老師也給予很棒的建議,讓作品變得更可行」等回饋。同學們也透過問卷調查,表示參加完Solve for Tomorrow競賽後個人的4C能力(批判性思考、溝通、團隊合作、創造力)均有顯著提升。

本屆決賽預計於11月15日隆重登場,三星持續力邀堅強師資陣容出任決賽評審團,橫跨永續、教育、創新、科技應用等領域,包括國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授、DFC(Design for Change)臺灣發起人許芯瑋、5% Design Action社會設計平台副執行長黃詩妤等專家,將根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完成度、提案技巧及網路人氣等指標,評選出最終5組優勝隊伍,獲得總獎額超過100萬元的豐厚獎項。

●附註:詳細參賽資格、競賽內容及活動相關辦法,以活動網頁訊息為主。