全智賢、孫興慜現身Burberry 24大秀 一展時尚「英」姿

Burberry日前於倫敦時裝周期間發表了2024秋冬男女裝合計全數58套造型，不僅有兩位全球品牌大使：全智賢、南韓球星孫興慜，以及最新品牌代言人中國女星湯唯現身觀秀，包含愛爾蘭演員Barry Keoghan、超模Cara Delevingne也都在Burberry官方Instagram中，搶先穿上2024冬季新裝、一展時尚「英」姿。

本季大秀再度由品牌創意總監Daniel Lee督軍，他將眼光投向了戶外生活，借助愛爾蘭的多尼戈爾郡（Donegal）與蘇格蘭的洛赫卡倫（Lochcarron）的工坊工藝，將經典風衣改採厚磅數斜紋布形塑出堅毅印象，同時並大量使用羊毛皮、編織流蘇和蓬鬆羊毛等素材，為2024冬裝帶來溫暖、安全感，更有舒適的穿戴感受。

開場第一套女模的深色長風衣已然為本季整體定調：其細節處有著Daniel Lee擅長的金屬元素，同時寬筒長褲褲管反摺時秀出的黃綠格紋，低調內蘊。俐落的女性特質陸續以長靴、開衩的長短裙與百摺寬筒褲裙等各種單品多重演示，誇張猶如黑人雷鬼頭的毛鬚既趣味十足、也帶有裝飾性，更搭配針織的高領連身短裙營造心頭暖暖的感受。

格紋是英倫、也是Burberry的有形文化財，並化為風衣外套、大型手拿包、男士休閒長褲、女性皮裙內襯的驚喜亮點，或反差或自信外顯，尤其一套擁有誇張毛毛領裝飾的窄身尼龍飛行外套搭配下身的格紋寬褲裙，似完成了軍事風格和英倫鄉間的奇異混搭。圍巾被大量為男女模特兒造型成為頭部防風裝飾，斜衩、開衩則成為裙裝的共同語彙，大秀秋冬的行動力。百褶長（褲）裙儼然是本季最迷人單品，無論搭配針織開襟毛衣、飛行夾克、長風衣，行走之間「百摺」搖搖， 活力動感。