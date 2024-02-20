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全智賢、孫興慜現身Burberry 24大秀 一展時尚「英」姿

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
南韓女星全智賢出席2024冬季大秀時，頂著低溫仍以短褲小秀長腿，敬業、氣質、優雅。圖／Burberry提供
南韓女星全智賢出席2024冬季大秀時，頂著低溫仍以短褲小秀長腿，敬業、氣質、優雅。圖／Burberry提供

Burberry日前於倫敦時裝周期間發表了2024秋冬男女裝合計全數58套造型，不僅有兩位全球品牌大使：全智賢、南韓球星孫興慜，以及最新品牌代言人中國女星湯唯現身觀秀，包含愛爾蘭演員Barry Keoghan、超模Cara Delevingne也都在Burberry官方Instagram中，搶先穿上2024冬季新裝、一展時尚「英」姿。

本季大秀再度由品牌創意總監Daniel Lee督軍，他將眼光投向了戶外生活，借助愛爾蘭的多尼戈爾郡（Donegal）與蘇格蘭的洛赫卡倫（Lochcarron）的工坊工藝，將經典風衣改採厚磅數斜紋布形塑出堅毅印象，同時並大量使用羊毛皮、編織流蘇和蓬鬆羊毛等素材，為2024冬裝帶來溫暖、安全感，更有舒適的穿戴感受。

開場第一套女模的深色長風衣已然為本季整體定調：其細節處有著Daniel Lee擅長的金屬元素，同時寬筒長褲褲管反摺時秀出的黃綠格紋，低調內蘊。俐落的女性特質陸續以長靴、開衩的長短裙與百摺寬筒褲裙等各種單品多重演示，誇張猶如黑人雷鬼頭的毛鬚既趣味十足、也帶有裝飾性，更搭配針織的高領連身短裙營造心頭暖暖的感受。

格紋是英倫、也是Burberry的有形文化財，並化為風衣外套、大型手拿包、男士休閒長褲、女性皮裙內襯的驚喜亮點，或反差或自信外顯，尤其一套擁有誇張毛毛領裝飾的窄身尼龍飛行外套搭配下身的格紋寬褲裙，似完成了軍事風格和英倫鄉間的奇異混搭。圍巾被大量為男女模特兒造型成為頭部防風裝飾，斜衩、開衩則成為裙裝的共同語彙，大秀秋冬的行動力。百褶長（褲）裙儼然是本季最迷人單品，無論搭配針織開襟毛衣、飛行夾克、長風衣，行走之間「百摺」搖搖， 活力動感。

而一如Daniel Lee過往在秀中借配件藏入變奏如保溫水壺包，不少模特兒也在行進間手持折疊自動傘呼應英倫的氣候特色，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）則在接近壓軸時登場，一身卷曲如草皮或葉片的深綠色平口洋裝搭配黑靴，帶出設計總監Daniel Lee服裝設計、也是Burberry 2024冬裝另一特色：俐落、有其獨特風格、化繁為簡。

Burberry日前發表2024冬季時裝，合計發表男女裝共58套造型。圖／Burberry提供
Burberry日前發表2024冬季時裝，合計發表男女裝共58套造型。圖／Burberry提供
古典格紋搭配上雙拉鍊開「膝」長褲與短版高領外套，頗有幾分英倫的龐克氣息。圖／Burberry提供
古典格紋搭配上雙拉鍊開「膝」長褲與短版高領外套，頗有幾分英倫的龐克氣息。圖／Burberry提供
Burberry全球品牌大使暨南韓知名球星孫興慜。圖／Burberry提供
Burberry全球品牌大使暨南韓知名球星孫興慜。圖／Burberry提供
超模「黑珍珠」Naomi Campbell在接近壓軸時登場帶來驚喜，演繹一襲深綠色平口連身長裙。圖／Burberry提供
超模「黑珍珠」Naomi Campbell在接近壓軸時登場帶來驚喜，演繹一襲深綠色平口連身長裙。圖／Burberry提供
寬鬆輪廓的成套西裝搭配上格紋頭巾，展現某種令人捉摸不定的實驗趣味。圖／Burberry提供
寬鬆輪廓的成套西裝搭配上格紋頭巾，展現某種令人捉摸不定的實驗趣味。圖／Burberry提供
寬版百摺褲裙和緊身長大衣的上下身組合，率性也別具女人味。圖／Burberry提供
寬版百摺褲裙和緊身長大衣的上下身組合，率性也別具女人味。圖／Burberry提供
深色長風衣在細節處加入Daniel Lee擅長的金屬細節，並以反摺格紋帶出英倫的聯想。圖／Burberry提供
深色長風衣在細節處加入Daniel Lee擅長的金屬細節，並以反摺格紋帶出英倫的聯想。圖／Burberry提供
Burberry最新品牌代言人、中國大陸女星湯唯。圖／Burberry提供
Burberry最新品牌代言人、中國大陸女星湯唯。圖／Burberry提供

Burberry 全智賢 品牌 模特兒

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