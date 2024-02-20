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送Pizza小籠包、拉麵！樂天皇朝、樂蝦拉麵插旗新莊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂天皇朝以「八色小籠包」為明星商品。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝以「八色小籠包」為明星商品。圖／樂天皇朝提供

新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」與「樂蝦拉麵」，預計將於2月21日正式進駐新莊宏匯廣場。為慶祝新店開幕，樂蝦拉麵除了推出麵點免費升級套餐，還限時推出全門市「買1送1」；至於樂天皇朝則攜手拿坡里披薩專賣店Gino Pizza Napoletana，活動期間點購小籠包，就贈送「Pizza小籠包」。

以「八色小籠包」為招牌的「樂天皇朝」，此次將宋代的建築工藝融入新莊宏匯店內，以橘紅與木質色調作為主色系，並有巨型落葉吊燈等元素點綴。店內並提供小籠包、揚州炒飯、蒜香排骨等特色料理。明星餐點「八色小籠包」此次也將其中的「鵝肝口味小籠包」替換為「鮑汁鮑魚小籠包」，帶來不同的變化。

除此之外，樂天皇朝也攜手曾奪下世界冠軍的拿坡里披薩專賣店「Gino Pizza Napoletana」，以瑪格麗特披薩為靈感，打造出獨創的「PIZZA小籠包」。為慶祝新店開幕，2月26日至3月3日至新莊宏匯店點特色皇朝小籠包，即加贈「PIZZA小籠包」1籠，只送不賣。

同步新開幕的「樂蝦拉麵」則是於2023年底於台北南山微風首度登場的新品牌，提供招牌三寶蝦湯拉麵、大蝦炙燒舒肥雞蝦湯拉麵、酸菜金黃魚片雞白湯拉麵等品項。此次首度插旗新北市，開設新莊宏匯店。店內以清爽白木色系和手繪風壁畫打造年輕風格。

樂蝦拉麵本次也新推出「花黑PUN拉麵」，以招牌蝦皇湯為湯底，搭配特製極細墨魚拉麵，再搭配魚子蝦滑、酥炸小花枝，帶來多層次的香濃風味，每套368元。2月21日至2月25日至樂蝦拉麵全門店點任一麵款，即贈送「花黑PUN拉麵」1碗。另外2月21日全店也推出「免費升級」活動，單點麵款即可免費升級套餐，現享3款清爽小菜。

樂蝦拉麵新推出「花黑PUN拉麵」。圖／樂蝦拉麵提供
樂蝦拉麵新推出「花黑PUN拉麵」。圖／樂蝦拉麵提供
樂天皇朝攜手Gino Pizza Napoletana，推出「Pizza小籠包」，只送不賣。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝攜手Gino Pizza Napoletana，推出「Pizza小籠包」，只送不賣。圖／樂天皇朝提供

披薩 拉麵

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