深邃眼影、玫瑰奶茶唇色絕美！暮光女完美妝容驚豔柏林

絕美妝容，總能襯托出一位女人的自信與多變樣貌，香奈兒品牌大使克莉絲汀·史都華（Kristen STEWART），日前出席柏林影展「Love Lies Bleeding」首映會上，就以精緻完美的妝容，驚豔全場，在溫柔氣質中，卻又能展現自信，呈現出克莉絲汀史都華鮮明獨特的個人魅力，也呼應她向來做自己的風格。

克莉絲汀史都華頂著一頭隨性的中長髮，呈現出完美且自然的妝容，到底是用什麼秘密武器？

粉底的自然微光，來自於香奈兒時尚裸光微滴粉底精華#自然，擁有75%水精華成分，搭配專利微流體科技，封存微滴粒子、色素粒子，可貼合肌膚，散發出光燦裸妝的質感；頰彩使用香奈兒水潤聚光棒的水漾光，呈現出雙頰的水漾感。

眼彩則是克莉絲汀史都華的一大重點，深邃的眼影來自香奈兒四色眼影#334時尚，包括有古銅、銀、黑等，適合疊擦打亮，也是長銷商品，另外搭配香奈兒增量濃密睫毛膏#10深黑、香奈兒防水斜角眉筆#810深褐。

最後完美妝容的唇膏，來自香奈兒COCO晶亮水唇膏#116輕鬆，是一款裸色調的玫瑰奶茶色，彷彿接近原本唇色，但卻能帶出優雅的溫柔感，展現出克莉絲汀史都華的獨特魅力。