跨世代超模豪華陣容演繹！春夏時尚混搭空間與時間

隨著2024春夏系列服飾全面上市，各大品牌也釋出最能表現本季設計理念的廣告形象。凡賽斯（Versace）透過Loli Bahia、莫娜圖加德（Mona Tougaard）和費爾南多林德斯（Fernando Lindez）等炙手可熱的新世代名模，與傳奇超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）共同演繹新世代態度的多元面貌。他們穿著以特色布料打造的品牌的經典款式，搭配全新Medusa ‘95包，獨特的橫式手挽包和手提包，並於全新的金屬細節添上於1995年問世的經典Medusa圖案，與呈現獨特絲滑粉狀質感的高級皮革互相映襯。

KENZO 2024春夏系列形象廣告則以「PLANET PARIS」為主題，體現東西方時裝文化融合的概念，靈感取材自巴黎橫跨塞納河的德比利行人天橋（Passerelle Debilly），並以巴黎的都市面貌作為背景，由兩位攝影師北島圭三(Keizo Kitajima)和Frank Lebon聯手拍攝，將新系列的日本傳統工藝、古典法國風格及巴黎地標巧妙地結合。系列服裝靈感來自1970年代的City Pop日本流行音樂，受西方文化影響融合了流行、放克和布吉舞曲風格，服裝的東方元素輪廓和西方環境氛圍呼應Nigo將非西方的概念引入巴黎時尚領域的設計理念。 KENZO 2024春夏系列形象。圖／惇聚國際提供 VERSACE 2024春夏形象廣告中，模特兒Loli穿著Atelier Versace斜格紋金屬網紗迷你洋裝，飾以水晶、飾珠和巴洛克圖案線繡飾邊，配以Medusa '95金屬裝飾緞料肩帶及臀部縐摺設計，以及Gianni Ribbon高跟鞋。圖／凡賽斯提供 VERSACE 2024春夏形象廣告中，超模克勞蒂亞演繹Medusa ’95包款。圖／凡賽斯提供 KENZO品牌大使Vernom示範2024春夏系列。圖／惇聚國際提供 VERSACE 2024春夏形象廣告中，模特兒費爾南多穿著開襟羊毛西裝外套，配以同款西褲、露跟便鞋和Cargo手提包。圖／凡賽斯提供 VERSACE 2024春夏形象廣告中，模特兒Loli穿著Atelier Versace斜格紋金屬網紗迷你洋裝，飾以水晶、飾珠和巴洛克圖案線繡飾邊，配以Medusa '95金屬裝飾緞面肩帶及臀部縐摺設計。圖／凡賽斯提供 VERSACE 2024春夏形象廣告中，模特兒Meng穿著格紋羊毛開襟西裝大衣、絲緞格紋襯衫和羊毛西褲。圖／凡賽斯提供 VERSACE 2024春夏形象廣告中，模特兒莫娜穿著採用垂墜領口和高衩設計的金屬網紗洋裝，搭配Alia涼鞋。圖／凡賽斯提供 VERSACE 2024春夏形象廣告中，超模克勞蒂亞穿上配以經典Medusa鈕扣格紋夏季羊毛粗花呢單排釦修腰西裝外套，配以同款貼身短裙和Medusa ’95包款。圖／凡賽斯提供 KENZO品牌大使Vernom示範2024春夏系列。圖／惇聚國際提供 KENZO 2024春夏系列形象。圖／惇聚國際提供