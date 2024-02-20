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打開「小蠻牛」球王的LV訂製行李箱！內容物太威了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供

精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以手工製作行李箱起家，如今更擅長位頂級客戶量身訂製。不過，到底都訂製些什麼樣的內容？又能有什麼樣天馬行空的想像呢？不妨看看路易威登與2022年美網公開賽及2023年溫布頓網球公開賽男子單打冠軍，同時也是路易威登品牌大使Carlos Alcaraz合作，量身訂製一款獨一無二的Malle Vestiaire行李箱吧！

路易威登已有將近170年的行李箱製作經驗，這款Malle Vestiaire行李箱採用精挑細選的木材製作，覆蓋經典的Monogram帆布，搭配米色超細纖維內襯。黃銅箱扣、鎖扣和鉚釘均與1860年代之路易威登行李箱相同款式，行李箱外部的獨特標誌為手工繪製，圖案是受到Carlos Alcaraz網球職業生涯啟發而設計。

箱身內部設計主要存放精選紀念品和球具，包括他在2023年成為溫布頓網球賽冠軍時穿著的Nike球衣和球鞋，以及一支Babolat球拍。箱身內部採用絎縫工藝，五個抽屜皆鋪設了超細纖維內襯，以及每一個抽屜均配備天然牛皮材質手柄，中間一個較大的抽屜則配置了棉質編織帶，這樣的設計主要參考路易威登曾經製作過的Secrétaire Linge傳奇行李箱。

箱內還能容納許多斯人物品，包括由路易威登男裝創意總監Pharrell Williams設計、贈送給他的藍色路易威登Speedy P9手提包，他最愛的LV x Nike AF1球鞋，以及網球、Horizon Light Up耳機、攜帶式LV Nanogram喇叭、Dopp Kit梳洗包和Nice Mini化妝箱，還有路易威登紐約（美網公開賽舉辦地）和倫敦（溫布頓網球賽舉辦地）城市指南。

路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登男裝創意總監Pharrell Williams設計，贈送給Carlos Alcaraz的藍色路易威登Speedy P9手提包。圖／路易威登提供
路易威登男裝創意總監Pharrell Williams設計，贈送給Carlos Alcaraz的藍色路易威登Speedy P9手提包。圖／路易威登提供
路易威登為Carlos Alcaraz打造的Malle Vestiaire衣櫥行李箱內含便攜式LV Nanogram擴音器。圖／路易威登提供
路易威登為Carlos Alcaraz打造的Malle Vestiaire衣櫥行李箱內含便攜式LV Nanogram擴音器。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登為Carlos Alcaraz打造的Malle Vestiaire衣櫥行李箱內裝網球。圖／路易威登提供
路易威登為Carlos Alcaraz打造的Malle Vestiaire衣櫥行李箱內裝網球。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供
路易威登與品牌大使暨網球冠軍Carlos Alcaraz推出全新Malle Vestiaire衣櫥行李箱。圖／路易威登提供

LV 行李箱

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