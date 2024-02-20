打開「小蠻牛」球王的LV訂製行李箱！內容物太威了

精品龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以手工製作行李箱起家，如今更擅長位頂級客戶量身訂製。不過，到底都訂製些什麼樣的內容？又能有什麼樣天馬行空的想像呢？不妨看看路易威登與2022年美網公開賽及2023年溫布頓網球公開賽男子單打冠軍，同時也是路易威登品牌大使Carlos Alcaraz合作，量身訂製一款獨一無二的Malle Vestiaire行李箱吧！

路易威登已有將近170年的行李箱製作經驗，這款Malle Vestiaire行李箱採用精挑細選的木材製作，覆蓋經典的Monogram帆布，搭配米色超細纖維內襯。黃銅箱扣、鎖扣和鉚釘均與1860年代之路易威登行李箱相同款式，行李箱外部的獨特標誌為手工繪製，圖案是受到Carlos Alcaraz網球職業生涯啟發而設計。

箱身內部設計主要存放精選紀念品和球具，包括他在2023年成為溫布頓網球賽冠軍時穿著的Nike球衣和球鞋，以及一支Babolat球拍。箱身內部採用絎縫工藝，五個抽屜皆鋪設了超細纖維內襯，以及每一個抽屜均配備天然牛皮材質手柄，中間一個較大的抽屜則配置了棉質編織帶，這樣的設計主要參考路易威登曾經製作過的Secrétaire Linge傳奇行李箱。