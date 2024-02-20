遠百228快閃加碼 這14天服飾單筆3500元送250元

傳統農曆年到大年十五，今年元宵節剛好在2月24日周六，緊接著2月28日就是和平紀念日假期，因為今年春節假期較去年少，遠東百貨趁勢推出「228快閃檔期加碼」加碼，服飾有滿千送百優惠，HAPPY GO點數限量好康，還有銀行刷卡優惠。

遠百228快閃檔期從2月22日至3月6日一連14天，服飾單筆滿3,500元送250元，想購入春夏新裝可趁現在。HAPPY GO卡友還有點數好康，HAPPY GO點數50點就能兌換200元紅利券1張，百貨服飾單筆消費滿1,000元時抵用。

銀行信用卡刷卡好禮同步登場，2月22日至2月29日首8天持10大銀行信用卡全館單筆刷滿5,000元可享3、6期0%利率分期付款優惠。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北1樓國際精名品單筆刷滿10,000元且分6期送800元十足抵用券。台中大遠百單筆刷滿10,000元且分6期送300元十足抵用券(A13CHANEL，竹北TIMEVALLEE、BVLGARI相同贈送規格)。

全檔期全台遠百11大銀行全館當日單筆刷滿10,000元且分6期送400元十足抵用券。遠東商銀獨家加碼2月24日(六) ~ 2月29日(四)6天，百貨服飾當日單筆刷5,000元且分6期送500元十足抵用券。

另外，各店針對假期推出主題活動，新竹大遠百2月24日鬧元宵14：00捐發票送龍年提燈，還有趣味燈謎及公益嘉年華。台中大遠百2月27日至3月10日舉辦「遠百寶慶回顧展」，邀請大家一同穿梭回60年代，欣賞懷舊時光與美景。

台南大遠百首度舉辦日本仙台物產展，2月23日正式開幕，帶來當地獨特的美食佳釀和工藝品。開幕日至2月25日在1樓廣場邀請日本職人來台現做日本美食。3月3日前在5樓活動中心展場還有仙台工藝品和日式雜貨，能品嘗到日本祭典必吃的蘋果糖、毛豆奶昔。

遠百花蓮2月24日起連續兩天15：00～20：00舉辦「龍年吉祥繪燈趣」元宵活動與客家特色市集，2月24日元宵節現場將免費發放1,000個龍年特色燈籠。