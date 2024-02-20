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金色踝鍊微性感！超好穿FENDI Filo芭蕾舞鞋美死了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供

FENDI品牌形象大使、泰國女星Bella Ranee CAMPEN上週六現身泰國機場出發前往米蘭，預計出席明日登場的FENDI最新秋冬24系列女裝大秀。她身穿FENDI春夏24系列黑色設計長袖上衣搭配皮長褲，腳踩品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋，金色踝鍊盡顯一派輕鬆優雅，演繹兼具奢華舒適的旅遊時尚。

在2024年春夏女裝系列裡的FENDI Filo鞋款上，可以再次見到FENDI諸多可追溯至品牌創立之初的經典及反覆出現的設計元素。鞋款名字「filo」在義大利文裡的指的就是品牌經典的Selleria針法，在全新FENDI Filo芭蕾舞鞋上用全新抽象圖案金色腳鍊來表現這個經典元素：源自於2001年春夏款涼鞋的FFENDI代表性金屬元素和閉合方式，變身成為實用的金色Selleria金屬鍊條，成為腳踝上天使般的光環。

FENDI Filo芭蕾舞鞋擁有簡約柔美的外形，穿著時完美合腳舒適，精緻而柔美的圓頭設計，透過柔和的皺褶鞋面勾勒出基本線條，鞋面由馬凱大區FENDI鞋廠的專業工匠手工打造，手工穿過每一條鬆緊帶及調整鞋面上每個皺褶。

FENDI運用高超工藝與創新技術製作FENDI Filo芭蕾舞鞋精緻而獨特的鞋底，採用通常用於運動鞋和莫卡辛鞋款式的橡膠注射工藝。鞋底以柔軟而富有彈性的麂皮為基底，鞋底上的橡膠釘圖案與FENDI字樣相呼應。配色與春夏女裝相呼應，共推出淺藍色、中性米色、經典黑色和暖棕色，以及珍稀的米色Karung水蛇皮款式以米色為主色調。

FENDI全新Filo芭蕾舞鞋Karung水蛇皮款。圖／FENDI提供
FENDI全新Filo芭蕾舞鞋Karung水蛇皮款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
陳庭妮演繹FENDI 2024春夏女裝系列，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI全新Filo芭蕾舞鞋中性米色款。圖／FENDI提供
FENDI全新Filo芭蕾舞鞋中性米色款。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹FENDI 2024春夏女裝系列，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋雨琦演繹FENDI 2024春夏女裝系列，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI全新Filo芭蕾舞鞋淺藍色款。圖／FENDI提供
FENDI全新Filo芭蕾舞鞋淺藍色款。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使、泰國女星Bella現身機場，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋前往米蘭觀賞品牌最新女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使、泰國女星Bella現身機場，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋前往米蘭觀賞品牌最新女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏推出的全新Filo芭蕾舞鞋。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使、泰國女星Bella現身機場，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋前往米蘭觀賞品牌最新女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使、泰國女星Bella現身機場，穿著品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋前往米蘭觀賞品牌最新女裝大秀。圖／FENDI提供
FENDI全新Filo芭蕾舞鞋經典黑色款。圖／FENDI提供
FENDI全新Filo芭蕾舞鞋經典黑色款。圖／FENDI提供

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