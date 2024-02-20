金色踝鍊微性感！超好穿FENDI Filo芭蕾舞鞋美死了

FENDI品牌形象大使、泰國女星Bella Ranee CAMPEN上週六現身泰國機場出發前往米蘭，預計出席明日登場的FENDI最新秋冬24系列女裝大秀。她身穿FENDI春夏24系列黑色設計長袖上衣搭配皮長褲，腳踩品牌最新推出的Filo芭蕾舞鞋，金色踝鍊盡顯一派輕鬆優雅，演繹兼具奢華舒適的旅遊時尚。

在2024年春夏女裝系列裡的FENDI Filo鞋款上，可以再次見到FENDI諸多可追溯至品牌創立之初的經典及反覆出現的設計元素。鞋款名字「filo」在義大利文裡的指的就是品牌經典的Selleria針法，在全新FENDI Filo芭蕾舞鞋上用全新抽象圖案金色腳鍊來表現這個經典元素：源自於2001年春夏款涼鞋的FFENDI代表性金屬元素和閉合方式，變身成為實用的金色Selleria金屬鍊條，成為腳踝上天使般的光環。

FENDI Filo芭蕾舞鞋擁有簡約柔美的外形，穿著時完美合腳舒適，精緻而柔美的圓頭設計，透過柔和的皺褶鞋面勾勒出基本線條，鞋面由馬凱大區FENDI鞋廠的專業工匠手工打造，手工穿過每一條鬆緊帶及調整鞋面上每個皺褶。