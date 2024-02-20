快訊

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興大經8年栽培測試 育成新品種「興大清新文心蘭」誕生

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「興大清新文心蘭」經組織培養繁殖，於溫室大量栽培，表現穩定，且觀賞性佳。圖／中興大學提供
「興大清新文心蘭」經組織培養繁殖，於溫室大量栽培，表現穩定，且觀賞性佳。圖／中興大學提供

中興大學園藝學系教授張正與博士班研究生邱翊恬，以具花香的迷你文心蘭Oncidium Twinkle與劍葉文心蘭Tolumnia Jairak Flyer進行異屬雜交育種，歷經8年栽培測試，去年12月至英國皇家園藝學會註冊登錄，命名「興大清新文心蘭」Oncidumnia Hsingda Fresh，未來可大量栽培，並外銷國外市場。

中興大學指出，「興大清新文心蘭」的花朵中心呈深粉色、花朵外圍為淺粉色，帶有淡淡香氣，並具有早花、植株直立、花梗長度符合盆花比例、植株強健易於栽培，且開花性良好等特性。

「興大清新文心蘭」花型和植株也有別於目前市場上的文心蘭盆花，為文心蘭迷你盆花新品系，經植物組織培養技術繁殖成功，並於溫室大量栽培後開花，表現穩定，且觀賞性佳。此優良品系Q380已於今年2月2日授權於佳和蘭園。

佳和蘭園經試種後，覺得其具有植株小、花梗多、色彩柔和及栽培容易等優點，可降低生產成本，且符合市場需求，將來在市場上做平價銷售，測試台灣市場反應，大量栽培並持續推廣歐美等外銷市場。

「興大清新文心蘭」的花朵中心呈深粉色、花朵外圍為淺粉色，且帶有淡淡香氣。圖／中興大學提供
「興大清新文心蘭」的花朵中心呈深粉色、花朵外圍為淺粉色，且帶有淡淡香氣。圖／中興大學提供

中興大學 園藝 英國

延伸閱讀

台灣白蟻家族添成員 興大研究團隊發現2新物種

創新優質種苗 「百香果組織培養苗」穩定量產技術

日夜溫差大蔥蒜類紫斑病、黑腐病危害大 農友要注意防範

天降驚喜變「大麻」煩 新竹男收不明包裹慘被判刑11年

相關新聞

春暖花開適合出遊 國內外觀光業者推優惠搶客

時序已過立春，又到春暖花開適合出遊的季節，為爭取旅遊商機，國內外旅遊相關業者紛紛推出不同優惠吸客，為讓賓客盡情享受浪漫的...

撿便宜！HOLA冬出清萬件5折起 迪士尼、三麗鷗都打折

開學季到來，想要添購新品，又想要省荷包嗎？HOLA和樂家居即日起至3月13日，推出冬出清活動，全館萬件商品5折起，而客廳...

2024秋冬紐約時裝周／MICHAEL KORS COLLECTION重繹經典雋永格調 形塑不費力的時髦感

對於紐約時裝周來說，MICHAEL KORS COLLECTION的大秀就像是一座地標，如同設計師Michael Kors先生受訪時提到「當世界比以往更亂七八糟時，我的工作就是讓人們感到更有自信」。於是重新詮釋了何謂「不過時」的著裝方式，並融入現代紐約的風格，讓人著迷於這不費力的時髦感。

興大經8年栽培測試 育成新品種「興大清新文心蘭」誕生

中興大學園藝學系教授張正與博士班研究生邱翊恬，以具花香的迷你文心蘭Oncidium Twinkle與劍葉文心蘭Tolum...

大班樓創辦人葉一南 獲2024亞洲50最佳餐廳標誌人物獎

香港指標性粵菜餐廳大班樓（The Chairman）創辦人葉一南（Danny Yip），榮獲2024亞洲50最佳餐廳（A...

第77屆英國BAFTA 席尼墨菲、小勞勃道尼 袖裡藏乾坤

第77屆英國英國影藝學院電影獎（BAFTA）日前（19日凌晨）公布，艾瑪史東以《可憐的東西》（Poor Thing）封后...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。