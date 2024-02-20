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興大經8年栽培測試 育成新品種「興大清新文心蘭」誕生
中興大學園藝學系教授張正與博士班研究生邱翊恬，以具花香的迷你文心蘭Oncidium Twinkle與劍葉文心蘭Tolumnia Jairak Flyer進行異屬雜交育種，歷經8年栽培測試，去年12月至英國皇家園藝學會註冊登錄，命名「興大清新文心蘭」Oncidumnia Hsingda Fresh，未來可大量栽培，並外銷國外市場。
中興大學指出，「興大清新文心蘭」的花朵中心呈深粉色、花朵外圍為淺粉色，帶有淡淡香氣，並具有早花、植株直立、花梗長度符合盆花比例、植株強健易於栽培，且開花性良好等特性。
「興大清新文心蘭」花型和植株也有別於目前市場上的文心蘭盆花，為文心蘭迷你盆花新品系，經植物組織培養技術繁殖成功，並於溫室大量栽培後開花，表現穩定，且觀賞性佳。此優良品系Q380已於今年2月2日授權於佳和蘭園。
佳和蘭園經試種後，覺得其具有植株小、花梗多、色彩柔和及栽培容易等優點，可降低生產成本，且符合市場需求，將來在市場上做平價銷售，測試台灣市場反應，大量栽培並持續推廣歐美等外銷市場。
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