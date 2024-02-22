觀眾一致好評！外百老匯音樂劇「LPC」南村劇場熱鬧演出中
「百老匯傳送門」再度開啟！締造台灣長銷音樂劇歷史紀錄，從2021年起兩年內演出184場的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」（劇迷暱稱「LPC」），目前於南村劇場展開第三季演出，期待以優質作品為台灣音樂劇市場再創新猷。
外百老匯史上第二長壽音樂劇「LPC」，在紐約連續演出5,003場，號稱「六人行」、「慾望城市」音樂劇版，已經在世界各地不斷被翻演多年。戲中精彩歌舞讓你深深共鳴，20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭的愛情故事，絕對命中你的愛情場景，以最輕鬆娛樂但又深刻動人的方式呈現「那些關於約會、羅曼史、婚姻、愛人、夫妻（和他們的親戚），所有你一定經歷過或是偷偷想過但絕不承認的念頭。」，觀眾觀後都大讚實在太好看，也不少觀眾二刷、多刷。「LPC」除了深受資深劇迷的喜愛之外，許多初次觀劇的”劇場初心者”也表示一看就愛上，對於平時沒有進劇場習慣的人來說也非常推薦。
「LPC」由活性界面製作出品，聯合數位文創與大清華傳媒聯合出品，南村劇場聯合主辦，目前於南村劇場熱鬧演出中，每週六場多卡組合，誠摯邀請觀眾進場欣賞這齣充滿娛樂充滿愛的經典音樂劇。購票請洽口袋售票 。
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