快訊

「特別預算」債留子孫？英美規劃中長期建設預算的財政啟示

AIT證實：美國眾議員蓋拉格今起訪台3天 擬會賴清德、韓國瑜

從小贏在起跑點！葉丙成指想法很天真：教養路上最可怕是彈性疲乏

觀眾一致好評！外百老匯音樂劇「LPC」南村劇場熱鬧演出中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
超人氣音樂劇「LPC」第三季目前於南村劇場駐地演出。圖/活性界面製作提供
超人氣音樂劇「LPC」第三季目前於南村劇場駐地演出。圖/活性界面製作提供

「百老匯傳送門」再度開啟！締造台灣長銷音樂劇歷史紀錄，從2021年起兩年內演出184場的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」（劇迷暱稱「LPC」），目前於南村劇場展開第三季演出，期待以優質作品為台灣音樂劇市場再創新猷。

外百老匯史上第二長壽音樂劇「LPC」，在紐約連續演出5,003場，號稱「六人行」、「慾望城市」音樂劇版，已經在世界各地不斷被翻演多年。戲中精彩歌舞讓你深深共鳴，20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭的愛情故事，絕對命中你的愛情場景，以最輕鬆娛樂但又深刻動人的方式呈現「那些關於約會、羅曼史、婚姻、愛人、夫妻（和他們的親戚），所有你一定經歷過或是偷偷想過但絕不承認的念頭。」，觀眾觀後都大讚實在太好看，也不少觀眾二刷、多刷。「LPC」除了深受資深劇迷的喜愛之外，許多初次觀劇的”劇場初心者”也表示一看就愛上，對於平時沒有進劇場習慣的人來說也非常推薦。

「LPC」由活性界面製作出品，聯合數位文創與大清華傳媒聯合出品，南村劇場聯合主辦，目前於南村劇場熱鬧演出中，每週六場多卡組合，誠摯邀請觀眾進場欣賞這齣充滿娛樂充滿愛的經典音樂劇。購票請洽口袋售票

劇場 觀眾 音樂劇

延伸閱讀

《孤獨搖滾》劇場總集篇揭全新視覺圖 團結樂團身穿團服齊登場

再創音樂劇熱潮 「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」週末開唱

歌仔戲音樂劇「1624」相逢 孫翠鳳、唐美雲超殺眼神對決

Lexus冠名贊助全本音樂劇《西貢小姐》 車主尊享專屬購票優惠

相關新聞

觀眾一致好評！外百老匯音樂劇「LPC」南村劇場熱鬧演出中

「百老匯傳送門」再度開啟！締造台灣長銷音樂劇歷史紀錄，從2021年起兩年內演出184場的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」（劇迷暱稱「LPC」），目前於南村劇場展開第三季演出，期待以優質作品為台灣音樂劇市場再創新猷。

連4天「冰淇淋買1送1」！酷聖石×立頓聯名冰品新登場

連鎖冰品「酷聖石（COLD STONE）」本次首度聯名「立頓」，推出茶歐蕾冰淇淋「茶歐蕾浪漫曲」，另外還有重新回歸的「香...

抹茶起司雪糕、抹茶生乳捲！6款抹茶甜點　苦甜又香濃

風味優雅的「抹茶」，一直是許多民眾喜愛的食材。「亞尼克」本次使用京都百年茶舖「堀井七茗園」的抹茶粉，推出宇治抹茶生乳捲、...

公司聚餐、朋友相約！雙北大包廂熱炒店Top 10 美食+啤酒身心都舒暢

熱炒」可說是台灣獨有的飲食文化，也是台灣人的精神寄託，熱炒店中的菜色不僅能夠反應出台灣飲食的流行趨勢，也能夠展現出台式料理中的精髓...

「健康餐盒」好感度爆棚！他驚售價越來越貴 網曝關鍵：一吃就知道

許多人為了追求飲食健康，選擇購買健身、減脂餐盒，既可以省去在家料理的時間，也能確保營養均衡，補充足夠蛋白質...

免費！Pokémon Ga-Olé台灣限定「快龍卡匣」大發送 網：快來領嚕嚕米

去（2023）年12月開幕的Pokémon Center TAIPEI曾一度引起排隊熱潮，為紀念開幕而推出的台灣限定Pokémon Ga-Olé快龍卡匣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。