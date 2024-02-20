快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

看梵谷、拉斐爾等50大師真跡不必出國 奇美博物館將展出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
拉菲爾名作「聖母與施洗者約翰」。圖／台南奇美博物館提供
拉菲爾名作「聖母與施洗者約翰」。圖／台南奇美博物館提供

奇美博物館宣布5月舉辦「從拉斐爾到梵谷英國國家藝廊珍藏展」，強調這是英國國家藝廊成立200年首度借展50位大師真跡，包括文藝復興三傑「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派巨擘「梵谷」等52幅國賓真跡，呈現400年西洋繪畫史縮影，是「台灣最高規格西洋畫超級國際大展」。3月1日推出限量預購活動。

館方表示，英國國家藝廊收藏13世紀至20世紀逾2300幅名畫，特別精選52件大師原作，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等等，每一位都在西洋藝術史上占有舉足輕重地位，透過大師所代表的不同時代與流派，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。

奇美博物館館長許家彰表示，引進該展難度極高，期盼能提供民眾豐沛的藝術滋養與寬廣的文化視野。展覽結束這些大師作品將返回倫敦，參與英國國家藝廊200周年慶典。

展覽採預約日期、時段入場，全票550元、優惠票450元。3月1日中午12點起舉辦「限量預購」，推出「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」主題票券，售完為止。

梵谷作品「長草地與蝴蝶」。圖／台南奇美博物館提供
梵谷作品「長草地與蝴蝶」。圖／台南奇美博物館提供
林布蘭特「63歲自畫像」。圖／台南奇美博物館提供
林布蘭特「63歲自畫像」。圖／台南奇美博物館提供
保羅·高更作品「窗前的果盆和啤酒杯」。圖／台南奇美博物館提供
保羅·高更作品「窗前的果盆和啤酒杯」。圖／台南奇美博物館提供

奇美博物館 梵谷 英國

延伸閱讀

麥森水晶雕刻大師路茲．賀夫為台灣獻藝 龍形燈最吸睛

來猜清水模大師毛森江這台南神祕建築叫什麼 首獎送汽車！

英國國家藝廊首度來台 大師真跡5月奇美博物館展出

英國國家藝廊要來台灣了 梵谷、林布蘭登場奇美博物館

相關新聞

春暖花開適合出遊 國內外觀光業者推優惠搶客

時序已過立春，又到春暖花開適合出遊的季節，為爭取旅遊商機，國內外旅遊相關業者紛紛推出不同優惠吸客，為讓賓客盡情享受浪漫的...

看梵谷、拉斐爾等50大師真跡不必出國 奇美博物館將展出

奇美博物館宣布5月舉辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，強調這是英國國家藝廊成立200年首度借展50位大師真跡，包...

王鶴棣搭中式長袍走紅毯帥翻全場 網驚：「這是誰家動漫男主角？」

中國頂流男星王鶴棣不僅演出戲劇擁有高收視率、播放次數，更是運動神經發達，在日前NBA名人賽中成為得分王，令一票的「王太太」再度為他痴狂。由於外型俊俏，性格調皮可愛，加上183公分身高的比例，讓王鶴棣無論穿搭什麼樣的造型，都會受到關注。

在家就能天天洗溫泉！溫泉結合淋浴濾芯 韓國品牌捲起樂活新體驗

台灣溫泉十分有名，宜蘭冷泉、北投溫泉都是台灣人眼裡的熱門選擇，日本也是知名的溫泉大國，市面上甚至充斥著以日本溫泉為名號的溫泉產品，但你知道，台灣人愛去的韓國，也是一個溫泉大國嗎？ 人們為什麼這麼熱愛溫泉？主要因為硫磺溫泉富含有益健康的天然礦物質、玻尿酸與天然甘油，皮膚在接觸含硫磺的泉水後，亦會自然生成維生素B₅與胱氯酸蛋白，有助於改善皮膚乾燥與保濕。不僅僅在台灣，溫泉在韓國也擁有千年歷史，韓國的李氏王朝開國君主李成桂，就有多次巡幸韓國各地溫泉，以治療皮膚病的文獻紀載，發展到至今，韓國溫泉已是非常成熟的觀光文化，在忠清道、慶尚道等地方．都有溫泉名勝，而最近在韓國的募資市場，就有一款以【在家就能洗溫泉】為概念誕生的產品，在韓國年輕世代吹起一股旋風，那正是「onsha淋浴溫泉濾芯」

Giorgio Armani春夏形象大片釋出 胡歌詮釋現代紳士風範

義大利高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片，他出現在鏡頭前，挺胸直立，目光堅定地望向遠方，加上得宜衣裝，彷彿就是現代紳士的化身。

搶春天出遊商機 高鐵假期推出3大優惠

春節假期剛結束，您是否仍意猶未盡？台灣高鐵公司（2633）為滿足旅客春遊玩樂的期待，即日起至6/30推出高鐵假期三大優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。