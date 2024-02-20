看梵谷、拉斐爾等50大師真跡不必出國 奇美博物館將展出
奇美博物館宣布5月舉辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，強調這是英國國家藝廊成立200年首度借展50位大師真跡，包括文藝復興三傑「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派巨擘「梵谷」等52幅國賓真跡，呈現400年西洋繪畫史縮影，是「台灣最高規格西洋畫超級國際大展」。3月1日推出限量預購活動。
館方表示，英國國家藝廊收藏13世紀至20世紀逾2300幅名畫，特別精選52件大師原作，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等等，每一位都在西洋藝術史上占有舉足輕重地位，透過大師所代表的不同時代與流派，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。
奇美博物館館長許家彰表示，引進該展難度極高，期盼能提供民眾豐沛的藝術滋養與寬廣的文化視野。展覽結束這些大師作品將返回倫敦，參與英國國家藝廊200周年慶典。
展覽採預約日期、時段入場，全票550元、優惠票450元。3月1日中午12點起舉辦「限量預購」，推出「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」主題票券，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言