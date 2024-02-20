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王鶴棣搭中式長袍走紅毯帥翻全場 網驚：「這是誰家動漫男主角？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
王鶴棣一襲新中式黑色長袍搭配黑藍相間的PEDRO Icon切爾西靴現身領獎，呼應獲獎戲劇「大奉打更人」劇中角色。圖／摘自微博、小紅書
王鶴棣一襲新中式黑色長袍搭配黑藍相間的PEDRO Icon切爾西靴現身領獎，呼應獲獎戲劇「大奉打更人」劇中角色。圖／摘自微博、小紅書

中國頂流男星王鶴棣不僅演出戲劇擁有高收視率、播放次數，更是運動神經發達，在日前NBA名人賽中成為得分王，令一票的「王太太」再度為他痴狂。由於外型俊俏，性格調皮可愛，加上183公分身高的比例，讓王鶴棣無論穿搭什麼樣的造型，都會受到關注。

人氣一時無二的王鶴棣更成為時尚界新寵兒，如同不久前，在中國的頒獎典禮上收穫了年度最佳影響力男演員，當天他一襲新中式黑色長袍搭配黑藍相間的PEDRO Icon切爾西靴現身領獎，呼應獲獎戲劇「大奉打更人」劇中角色中西合璧、現代復古融合的造型風格也讓他流露一股玉樹臨風的貴氣感。這一款切爾西靴，可說是畫龍點睛的讓王鶴棣的造型品味提升，不會過於傳統但有變化。特別是採用打磨小牛皮製成的靴款，側邊配備彈性布料並搭配拉環便於穿脫，使靴子更貼合，也可輕鬆搭配正裝褲款或牛仔褲。

台灣女裝品牌STUDIO DOE以兩年前熱銷鞋款為基礎，再次以服裝車縫元素為靈感，打造全新限量中性款Beyond Basic CL242斜紋帆布鞋。圖／STUDIO DOE提供
台灣女裝品牌STUDIO DOE以兩年前熱銷鞋款為基礎，再次以服裝車縫元素為靈感，打造全新限量中性款Beyond Basic CL242斜紋帆布鞋。圖／STUDIO DOE提供

另外，台灣女裝品牌STUDIO DOE以兩年前熱銷鞋款為基礎，再次以服裝車縫元素為靈感，於鞋身輪廓中融入細節，打造全新限量Beyond Basic CL242斜紋帆布鞋，不僅採用了書述腳板鞋墊，還具備防潑水以及拉長穿搭視覺比例的效果。STUDIO DOE以斜紋面料和皮革拼接而成鞋身，並利用爬線設計創造視覺修長比例，加上蓬軟的雲朵鞋墊，長時間穿著亦舒適，鞋後跟恰到好處的拼接設計，有別於球鞋份量感，更凸顯整體休閒高級調性。

王鶴棣一襲新中式黑色長袍搭配黑藍相間的PEDRO Icon切爾西靴現身領獎，呼應獲獎戲劇「大奉打更人」劇中角色。圖／摘自小紅書
王鶴棣一襲新中式黑色長袍搭配黑藍相間的PEDRO Icon切爾西靴現身領獎，呼應獲獎戲劇「大奉打更人」劇中角色。圖／摘自小紅書

PEDRO Icon切爾西靴，5,490元。圖／PEDRO
PEDRO Icon切爾西靴，5,490元。圖／PEDRO

STUDIO DOE Beyond Basic CL242斜紋帆布鞋，2,680元。圖／STUDIO DOE提供
STUDIO DOE Beyond Basic CL242斜紋帆布鞋，2,680元。圖／STUDIO DOE提供

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