台北國際書展開箱！旋轉木馬、咖啡杯搬進「讀字樂園」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，「公民書區」直接把旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車搬進展區，打造成充滿歡樂的「讀字樂園」 。記者余承翰／攝影
2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，「公民書區」直接把旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車搬進展區，打造成充滿歡樂的「讀字樂園」 。記者余承翰／攝影

台北國際書展展場中，一座華麗的旋轉木馬放滿書籍、一旁的旋轉咖啡杯擺上字體公司的介紹，如雲霄飛車般的書架則從高空旋轉飛下.......2024台北國際書展今天於世貿一館開幕，昨天搶先向媒體開箱。參展的獨立出版聯盟向租來旋轉木馬、咖啡杯等各種遊樂園設施，將書展打造成全世界獨一無二、歡樂而溫暖的「讀字樂園」。

文化部表示，2024台北國際書展，共計34國與國內共509個出版單位、版權公司的參展，來自世界各國超過40位以上國際作家，加上本土作家，預計匯聚超過400場閱讀活動。

台北書展基金會董事長吳韻儀表示，台北國際書展從來就不只是一個書展，而是一個文化嘉年華，也是文創好生意。文化部長史哲則呼籲，史哲呼籲國人一定要來書展、青年朋友則可以利用文化成年禮金「買一本課本以外的書」。

主題國荷蘭館由曾在台南打造「河樂廣場」的荷蘭建築師事務所MVRDV操刀設計，展館採可回收材料，並可重複拆卸組裝。比利時館也選用可回收重複使用的竹子做為主結構材料，參展書籍將在展後將送給桃園市立圖書館總館成立「比利時圖書專區」，期待未來建立北台灣最大的比利時法語圖書館藏。

1624年，荷蘭東印度公司在現在的台南安平搭建熱蘭遮城。今年是台灣和與荷蘭相遇滿400年，台北國際書展選擇荷蘭為主題國，象徵台灣與荷蘭以書籍和出版再度相遇。荷蘭館由三個展區構成—親子共讀區、論壇與工作坊，全部採零廢棄可重複使用的組件與家具，並運用簾幕創造靈活的空間，展覽後布料將回收再製成商品利用。

荷蘭館展出內容將有17世紀荷蘭戰船菲士蘭號船模型、複製珍本古地圖、古籍、歷史文件、當代作家的作品等，家喻戶曉的卡通明星米飛兔Miffy也會以2米高之姿迎賓。

3個主題活動區周圍環繞的布幕是經典荷蘭地景，規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動，受邀的9位荷蘭作家、插畫家，將在此展開精彩的展覽導覽、作家見面會、主題論壇、文化體驗及工作坊。還有荷蘭電音女王莫妮卡（Monica Electronica）將於週五晚上的主題廣場，一起嗨翻書展星光夜。

台灣與荷蘭除了歷史淵源深厚，還有許多相似之處。荷蘭於2001年成為世界上第一個同性婚姻合法化的國家，台灣則於2019年率先全亞洲。此外，台荷都是臨近海洋的多元移民社會，荷蘭的鹿特丹市有46%的居民擁有移民背景。但台荷也有不同之處，根據世界衛生組織調查， 荷蘭不僅有風車與鬱金香，也擁有全世界最快樂的青少年，關鍵在於荷蘭的學校用歡樂的方式教學。台灣與荷蘭社會與文化的同與異，將在荷蘭館中呈現。

2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，「文學書區」由台灣文學館以「人選之文」為主題，邀請國內文學獎、年度選集深耕的文學出版社、雜誌社一起響應。記者余承翰／攝影
2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，「文學書區」由台灣文學館以「人選之文」為主題，邀請國內文學獎、年度選集深耕的文學出版社、雜誌社一起響應。記者余承翰／攝影
2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，文化部長史哲（左三）、台北書展基金會董事長吳韻儀（左二）、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（右二）等人在展前記者會上一同參觀荷蘭館，與古戰船模型合影。記者余承翰／攝影
2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，文化部長史哲（左三）、台北書展基金會董事長吳韻儀（左二）、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（右二）等人在展前記者會上一同參觀荷蘭館，與古戰船模型合影。記者余承翰／攝影
台北國際書展今天開幕，公民書區的「獨立出版聯盟」、ＮＧＯ團體「讀力公民行動」將旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車搬進展區，打造成充滿歡樂的「讀字樂園」。記者余承翰／攝影
台北國際書展今天開幕，公民書區的「獨立出版聯盟」、ＮＧＯ團體「讀力公民行動」將旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車搬進展區，打造成充滿歡樂的「讀字樂園」。記者余承翰／攝影
2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，文化部長史哲（右）與台北書展基金會董事長吳韻儀（左）在展前記者會上先行參觀「文學書區」。記者余承翰／攝影
2024台北國際書展20日起至25日於台北世貿一館舉行，文化部長史哲（右）與台北書展基金會董事長吳韻儀（左）在展前記者會上先行參觀「文學書區」。記者余承翰／攝影

台北國際書展 移民 荷蘭

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