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迎元宵 全聯鹹甜湯圓推優惠 大潤發手工元宵每日現做別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大潤發專業烘焙師傅每日新鮮手工現場搖元宵。圖／全聯福利中心提供
大潤發專業烘焙師傅每日新鮮手工現場搖元宵。圖／全聯福利中心提供

迎接即將到來的元宵節，全聯推出多款鹹甜湯圓優惠，2月25日前「Kenji健司x辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬8入」每盒64元，抹茶控千萬不要錯過；與超可愛布丁狗聯名的「桂冠焦糖布丁湯圓10粒」每盒59元；「鮮芋仙金黃紫米甜湯圓10入」每盒105元；經典不敗人氣首選「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」2月25日前單盒特價42元，任2盒82元，平均每盒41元；還有大人小孩都愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」每盒42元。

想讓湯圓美味更上層樓，2月25日前至實體門市購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯圓或調理用糖即享現折5元。同場加映「生活良好紅豆調理包200g」2月25日前單包特價59元，2包特價109元；喜歡濃郁酒釀風味「馬師傅甜酒釀390g」每瓶65元；創意吃法還能搭配豆漿等湯底，光泉無加糖鮮豆漿/黑豆漿/紫米燕麥糙米漿1,857ml每瓶62元，多種美味一次滿足。

全聯也為鹹湯圓愛好者準備了多款暢銷商品限時上架，佳味食品客家鹹湯圓320g每包99元、全聯「美味堂家傳鮮肉水晶湯圓」還附上府城香菇肉燥湯，2月24日至2月25日特價109元；想讓風味更豐富，多種當季蔬菜、香菇也都有優惠。

全聯分批取即日起至2月24日元宵湯圓口味任選，並於指定日前兌領完畢，再回饋20%福利點。全聯隔日達新春優惠倒數計時，把握2月24日至2月28日最後5天，單筆消費滿1,500元現折100元，結帳金額滿1,500元額外贈1,000福利點，當日/單卡回饋上限1萬福利點。

懶得出門的民眾，全聯小時達2月23日至2月25日活動期間，輸入專屬折扣碼「YUANXIAO」，單筆消費滿1,200元即享8.8折優惠，最高折200元，購買指定湯圓商品再加贈200福利點。另外，四年一度的閏年又來了，小時達折價券加碼多1張，只要在2月28日至2月29日輸入限定折扣碼「EXTRA229」，單筆消費滿1,500元現折229元。

針對挑嘴的民眾，即日起至2月24日全台大潤發門市推出手工元宵，由專業烘焙師傅每日新鮮現場搖元宵，桂圓、紅豆、花生、黑芝麻口味一應俱全，純手工元宵系列優惠價每盒150元。

限時推出的家傳鮮肉水晶湯圓。圖／全聯福利中心提供
限時推出的家傳鮮肉水晶湯圓。圖／全聯福利中心提供
Kenji健司x辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬，抹茶控必吃。圖／全聯福利中心提供
Kenji健司x辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬，抹茶控必吃。圖／全聯福利中心提供
桂冠焦糖布丁湯圓嚐鮮必買。圖／全聯福利中心提供
桂冠焦糖布丁湯圓嚐鮮必買。圖／全聯福利中心提供
大潤發元宵系列，最受歡迎的為黑芝麻口味。圖／全聯福利中心提供
大潤發元宵系列，最受歡迎的為黑芝麻口味。圖／全聯福利中心提供

元宵節 桂冠 湯圓

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