7-ELEVEN開學採買 11大文具品牌買3送1 OPENPOINT還可抵學雜費

迎接大學開學季，7-ELEVEN整合線上線下平台，針對「外宿採買」及「開學食飲」兩大需求，推出包含11大文具品牌指定品項買3送1、限時OPENPOINT會員消費滿額加贈好禮3選1，會員點數還可於icash Pay線上折抵指定學雜費，還有咖啡優惠，讓大家打起精神迎接開學。

7-ELEVEN全台逾3,000家門市設有「時尚文具專區」，販售多達4百種筆款與文具用品，即日起至3月5日推出11大文具品牌指定品項買3送1，2月24日至2月28日止限時5天更加碼祭出「開學季OPENPOINT會員雙重優惠」活動，活動期間購買文具用品、CITY系列、飲料、冷凍品等9大類別商品，結帳金額單筆滿500元再加贈廚房紙巾、Pentel靜暮藍筆或精品拿鐵好禮3選1，最高享超過200元回饋。

而看準大學生喜好獵奇話題，門市預購商品另推出獨家跨界聯名趣味零嘴，橡皮擦旅行包內藏魷魚絲、衛生紙包裝裡竟是棉花糖，任選2件9.5折。2月21日至3月10日指定商品任選2件9.5折、3件以上9.2折，每週另定期推出FB優惠限量/限時活動。

另外，全台近400店導入量販用品專區，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，長期以「量販優惠價」提供消費者選購，在限定近40家門市更設有「均一價59專區」，不定時推出買1送1優惠。

OPENPOINT消費圈再放大，家長使用icash Pay線上繳納指定學雜費繳現在也可以用OPENPOINT點數折抵，「1點OPENPOINT折抵1元帳單金額」。OPENPOINT會員於4月2日前繳交帳單費用，還可參與「繳費集點GO」活動，有機會抽中iPhone 15 Pro Max 256GB或OPENPOINT 2,000點。