2公里櫻花隧道、合影晴空塔！3個「東京私房賞櫻景點」

隨著春天到來，日本也迎來櫻花的季節。根據日本氣象株式會社預報，今年的櫻花季會提前，東京一地預計3月23日開花、3月30日滿開。對於有意前往東京賞櫻的旅客，除了知名的上野公園、中目黑等地之外，另外「木場公園＋大橫川沿岸」、「小松川」、「奧多摩湖」等地，也是值得推薦的私房賞櫻景點。

【江東區／木場公園+大横川沿岸】

木場公園是位於清澄白河附近的一處都立公園，腹地廣大，視野遼闊，還有東京都現代美術館、植物園等設施，可說是都會中的綠洲。園内種植著染井吉野櫻、大島櫻、八重櫻、枝垂櫻等多種櫻花樹，由於花期不同，來訪遊客能長時間欣賞到各個品種櫻花交互盛開的美麗景色。不僅於此，在這裡還能捕捉到櫻花、東京晴空塔與貫穿公園南北的木場公園大橋同框的景象。

另外公園東側的大横川沿岸，從大橫橋到澤海橋這段約350公尺的距離，種植約有80棵的河津櫻；源自於靜岡縣河津町的河津櫻花種，花期較一般櫻花早，大約2月中旬就開始開花，3月上旬時迎來滿開時期，遊客可以在大横川沿岸步道上，邊漫步邊欣賞倒映在河面上的粉紅櫻花景色，美不勝收。

【江戶川區 小松川】

距離江戶川區大島小松川公園很近的荒川沿岸，種植著包括染井吉野櫻、大島櫻、山櫻等約30種的櫻花，多達約1,000棵的櫻花樹，形成長達約2公里的櫻花長廊，十分壯觀，因此有「小松川千本櫻」之稱。

這一大片櫻花，當初是為了構築當地堤防時，在1992年開始植樹，直到2003年完成種植；每到櫻花開花季節來臨，美麗的櫻花樹列的壯麗景色，吸引不少當地民眾前來賞櫻，附近也有許多公園，很適合全家大小一同出遊。

3月31日當天也會舉行「小松川千本櫻祭」。去年曾邀請當地團體表演太鼓、日本傳統舞蹈、草裙舞活動，今年也將安排精采演出，期望更多遊客前來一起賞花。

【多摩地區 奧多摩湖】

位於「多摩地區」秩父奥多摩甲斐國立公園內的「奧多摩湖」，是一座四處環繞蓊鬱樹林的人造湖。每年四月上旬湖畔的櫻花盛開，從湖邊到大麥代展望台可一路欣賞染井吉野櫻、大島櫻與山櫻等爭奇鬥艷，櫻花在平靜的湖面上呈現倒影，交織出美麗景象，宛如世外桃源。