Apple Vision Pro入手！3C達人開箱心得老實說：畫質與體驗都是目前最強

蘋果首款空間運算設備Vision Pro本月初在美國正式開賣，不只在美國本土掀起一波社群討論熱潮，熱愛嚐鮮的海外果粉們也紛紛突破重重險阻跨海下單。3C達人廖阿輝近日終於也拿到自己訂購的Vision Pro，使用後直呼「無論畫質還是使用體驗都是目前最強！」

廖阿輝表示，去年WWDC發表Vision Pro之後就非常期待上市，即使首波只有美國開賣，也立刻決定要入手。購機過程有些眉角要注意，但其實沒有想像中的困難，首先一定要擁有一支登入自己Apple ID且有Face ID功能的iPhone，並透過手機上的Apple Store App並選擇美國地區來下單，過程中需要使用Face ID進行臉部、頭部掃描確定編織頭帶、遮光眼罩尺寸，結帳時雖然可以使用台灣信用卡，但帳單地址與寄送地址都必須填美國的地址才行。

而平常戴眼鏡的民眾可能會麻煩一點，因為Vision Pro原本的設定是需搭配與ZEISS合作的光學鏡片來使用，但訂購需要美國正式驗光單才能配鏡，且是否有配鏡也會影響到搭配的眼罩尺寸，因此想要跨海訂購的人，就只能放棄配鏡選項，只能戴著隱形眼鏡解決使用問題。這個意想不到的困擾甚至還讓廖阿輝動了近視雷射手術的念頭。

開箱使用後，廖阿輝覺得最令人驚豔的還是超級清晰的畫質、幾乎零延遲的視覺效果，以及看遠、看近都不可思議的沒有任何變形。目前在Vision Pro上的娛樂應用還沒有太豐富，但如果你日常重度使用MacBook，搭配Vision Pro絕對滿意。

廖阿輝表示，Vision Pro將蘋果生態系一貫的簡單易用發揮到極致，戴上Vision Pro看向MacBook Pro，螢幕上方就會出現Connect連接按鈕，透過眼控搭配手部追蹤控制，虛擬一鍵就能直接把自己平常使用的MacBook Pro延伸成超大2.5K高解析度螢幕，顯示效果可說是目前市面上最強，且將所有應用整合得極其易用與完美，你可以使用Vision Pro的各種手勢操作，也可以虛擬觸控，要搭配原本的實體鍵盤輸入也沒問題。空間中的其他位置，則可以同步打開更多視窗，或是其他多個內建應用程式，效能完全頂得住。在先前其他VR頭盔上雖然也有類似的功能，但易用度、功能完整性完全沒得比。

但目前在台灣要使用Vision Pro還是有一些技術問題需要克服，因為想要從Vision Pro使用Apple TV、Apple Music等蘋果應用，Apple ID的地區都要設定為美國才行，如果你原本有在使用台灣的訂閱服務，就必須先解除訂閱、原本Apple ID裡面如果有商品卡餘額也必須先用完之後才能切換，且切換之後如果要付費購買軟體、遊戲、訂閱，還是需要美國的付款方式，例如美國信用卡或是美國Paypal才可以。