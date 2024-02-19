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上班日限定！王品牛排請吃海大蝦「就饗」憑名片贈干貝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
即日起至2月29日，平日到「王品牛排」店內用2客套餐，出示活動畫面，就款待價值688元的「香蒜海螺佐海大蝦」1份。圖／王品集團提供
即日起至2月29日，平日到「王品牛排」店內用2客套餐，出示活動畫面，就款待價值688元的「香蒜海螺佐海大蝦」1份。圖／王品集團提供

慰勞剛補完班、又要上班的廣大上班族，王品集團三大品牌推出工作日限定「豪禮」。「王品牛排」即日起至2月29日，平日到店內用2客套餐，送「香蒜海螺佐海大蝦」1份。「阪前和牛鐵板燒」即日起至2月29日，平日到店消費套餐，在google留下評論或打卡，可享「海膽甜蝦雙品」1份。4月30日前，每週一至週四期間，上班族出示工作識別證或名片，到「就饗鐵板燒」消費2客單人套餐，即招待「香煎日本北海道干貝」1份。

「王品牛排」即日起至2月29日，平日到店內用2客套餐，出示活動畫面，就款待價值688元的「香蒜海螺佐海大蝦」1份。此外，即日起至3月29日，「王品牛排」獻上「龍耀旺年春酒饗宴」方案，平日到店內用消費10客（含）以上套餐，即享套餐95折優惠（10%服務費另計），再加碼款待1瓶價值超過千元的「Boveda波維塔紅葡萄酒」佐餐；消費20客(含)以上套餐，即款待2瓶紅酒，依此類推，此方案需電話預約。

「阪前和牛鐵板燒」也以豪華海味替工作日打氣，即日起至2月29日的平日到店消費套餐，在google留下評論或社群打卡，款待價值680元的「海膽甜蝦雙品」1份。如消費2客套餐，可用499元加購原價1,200元的「極上帝王蟹腳和魚骨燒清酒2杯」。

「阪前和牛鐵板燒」冬季限定「冬藏盛宴和牛套餐」，可一次品嚐到「日本A5和牛」、「澳洲M9和牛」、「雪見松露和牛堡」、「茗荷清酒和牛頰」等多道頂級和牛鐵板料理，僅限時販售至3月5日為止。

最懂上班族口味的「就饗鐵板燒」，即日起至4月30日加碼好菜，每週的週一到週四工作日，上班族憑個人識別證或名片，到店消費2客單人套餐，即招待「香煎日本北海道干貝」1份。此外，應景龍年開工大吉，即日起至2月29日，生肖屬「龍」或姓名中有「ㄌㄨㄥˊ」或「ㄖㄨㄥˊ」字音者，到店消費2客單人套餐，招待「醬燒龍膽石斑」1份。以上所有活動詳情，皆以品牌官網說明為準。

「就饗鐵板燒」即日起到4月30日，每週的週一到週四工作日，上班族憑個人識別證或名片，到店消費2客單人套餐，招待「香煎日本北海道干貝」1份。圖／王品集團提供
「就饗鐵板燒」即日起到4月30日，每週的週一到週四工作日，上班族憑個人識別證或名片，到店消費2客單人套餐，招待「香煎日本北海道干貝」1份。圖／王品集團提供
「阪前和牛鐵板燒」即日起至2月29日，平日到店消費套餐，在google留下評論或社群打卡，款待價值680元的「海膽甜蝦雙品」1份。圖／王品集團提供
「阪前和牛鐵板燒」即日起至2月29日，平日到店消費套餐，在google留下評論或社群打卡，款待價值680元的「海膽甜蝦雙品」1份。圖／王品集團提供

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