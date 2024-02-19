姓名有「ㄐㄧㄤ」或英文名John 火烤德州牛排免費吃

通膨下萬物皆漲，只有薪水漲不動？體恤民眾荷包，Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出史無前例超強優惠，自2月20日起攜手美國肉類出口協會推出「怎麼降啦！」優惠活動，人氣餐點全面降價，超夯火烤德州牛排6oz.只要500元。此外，活動期間消費者姓名中有「ㄐㄧㄤ」或英文名字為「John」，出示證明消費滿額再贈8oz.火烤德州牛排一份。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排展現滿滿誠意，姓名中有「ㄐㄧㄤ」發音或英文名字為「John」的消費者，活動期間到店用餐，消費滿3,000元且包含至少一道活動主餐，出示證明現場再贈送德州火烤牛排8oz. 一份（不含配菜）。

開展餐飲集團董事長邱泰翰表示：「『怎麼降啦！』是台灣人生活中常說的一句話，Texas Roadhouse德州鮮切牛排的『怎麼降啦！』希望帶給消費者更多驚喜，原來健康、美味的美國牛排，不用花大錢也吃的到，這麼好，怎麼降啦！」