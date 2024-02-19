Guesst創下歷史！攜手WPH Global併購rag & bone
知名的美國休閒服飾品牌Guess創下紀錄，攜手品牌管理公司WPH Global收購紐約時尚品牌rag＆bone；由Guess負責接手營運，這也是品牌成立以來首個併購案，將與WPH Global共享rag＆bone的智財權。
併購案在時尚品牌並不罕見，但Guess自成立以來不曾涉足，因此格外引起矚目。而rag & bone自2002年在紐約創立以其正統現代美式風格而聞名，將傳統工藝與當代文化融為一體，多年來已成為優質男、女服裝代名詞，具有創新而低調的紐約美學和豐富牛仔服飾文化底蘊。Guess跟WPH Global並未透露收購金額，僅在對外的聲明中提到各持股50％，之後的營運則由Guess所主導，目前該品牌直營的34家美國門市、2家英國門市，以在全球高端精品店、百貨公司經銷的模式，暫時不會變動。
WHP Global董事長兼執行長Yehuda Shmidman則表示「收購 rag＆bone使我們與強大的合作夥伴結盟，並將旗下產品組合擴大到11個品牌，零售額將超過75億美元」。而值得關注的是WHP Global還在去年12月買下發跡於阿姆斯特丹的牛仔服飾品牌G-Star，而且光是2023年就完成了三筆收購案。旗下目前擁有運動休閒、設計師服裝品牌，以及電商通路，讓人感受到WHP Global進軍時尚市場的野心，而且藉由併購rag & bone後，有更多與Guess合作機會，有望讓零售額再提升。
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