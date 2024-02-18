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春季新「飾」力！微型雕塑、日式美學構築浪漫穿搭情調

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生REFLECT系列純銀鏈節手鍊，18,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生REFLECT系列純銀鏈節手鍊，18,000元。圖／喬治傑生提供

今年春季，年度主題為「Wear the World」的日系飾品品牌agete探索亞洲風華，打造「和風」與「國風」兩大系列設計。和風主題體現日式美學，耳墜靈感來自初春綻放的梅花，以及以純K金、金x銀、金x珍珠的三款垂墜式耳環。國風系列靈感源自17世紀中葉歐洲對東方神秘國度的嚮往，刻畫孔雀等東方情調的主題，並採用有別於㇐般寶石貼合的馬賽克珠寶工藝製作。

agete本季特別推出海外限定的「守護系列」項鍊，是在日本未販售的獨家款式，精湛地結合了品牌最著名的鏤空工藝與經典的寶石，融入四葉草、愛心、鑰匙、十字架、月桂、馬蹄等具有守護之意的設計「守護系列」則是18K 金與鑽石打造與海外限定系列相同的設計，於忠孝旗艦店與網路限定販售，並提供象徵好運的紅銀配色限定包裝。

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）則是為這兩年全新問世的REFLECT以及ARC系列珠寶增添春夏新作。延續「中性美學」的核心概念，REFLECT系列跨越二元性別及框架邊界的有機鍊節新作，包括18K再生黃金所鑄造的耳環及印戒以及由925純銀材質打造的項鍊、耳環及手鍊，以簡約俐落的廓形和細膩打磨的光滑質感，為此系列再添豐富選項。

ARC系列本季以925純銀材質延伸「微型銀雕」的創作概念，以 「有機」 與 「自然」 的核心語彙揉以流暢弧線與純銀材質，築構出立體感十足的新作，包括戒指、耳環及項鍊，戒指和耳環以自然弧線勾勒出螺旋形態，項鍊則以純銀立體曲線交疊出宛若貝殼狀的鏤空圈體，並透過圈體的相互連接，形成極具份量感的繞頸式項鍊；其中一款由八個鏤空圈體相互銜接而成，另一款則是採用四個鏤空圈體結合半月形框體組合而成，堆疊出時髦的風格身影。

喬治傑生REFLECT系列18K黃金垂墜式耳環單只耳環左耳款，39,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生REFLECT系列18K黃金垂墜式耳環單只耳環左耳款，39,000元。圖／喬治傑生提供
agete海外限定項鍊十字架款，10K金鑲嵌藍寶石，13,500元。圖／惇聚國際提供
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喬治傑生ARC系列純銀全耳式耳環，9,000元。圖／喬治傑生提供
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agete春季系列Perla耳環，10K金鑲嵌Akoya珍珠，8,900元。圖／惇聚國際提供
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agete旗艦店限定項鍊月桂款，18K金鑲嵌鑽石，23,100元。圖／惇聚國際提供
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agete海外限定項鍊鑰匙款，10K金鑲嵌白鑽與黑鑽（白鑽面），13,500元。圖／惇聚國際提供
agete海外限定項鍊鑰匙款，10K金鑲嵌白鑽與黑鑽（白鑽面），13,500元。圖／惇聚國際提供
喬治傑生ARC系列純銀項鍊，82,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生ARC系列純銀項鍊，82,000元。圖／喬治傑生提供
agete旗艦店限定項鍊三葉草款，18K金鑲嵌鑽石，24,100元。圖／惇聚國際提供
agete旗艦店限定項鍊三葉草款，18K金鑲嵌鑽石，24,100元。圖／惇聚國際提供
喬治傑生REFLECT系列純銀鍊圈耳環大號單只耳環左耳款，9,100元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生REFLECT系列純銀鍊圈耳環大號單只耳環左耳款，9,100元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生ARC系列純銀開口戒指，8,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生ARC系列純銀開口戒指，8,000元。圖／喬治傑生提供
agete春季系列Gerbera墜飾，10K金鑲嵌貝殼、紅玉髓、紅寶石，6,800元。圖／惇聚國際提供
agete春季系列Gerbera墜飾，10K金鑲嵌貝殼、紅玉髓、紅寶石，6,800元。圖／惇聚國際提供
agete春季系列Ciruela耳墜，10K金鑲嵌玉髓，9,600元。圖／惇聚國際提供
agete春季系列Ciruela耳墜，10K金鑲嵌玉髓，9,600元。圖／惇聚國際提供
agete春季系列Pavo戒指，10K金鑲嵌石榴石、白蝶貝、石英、葡萄石，15,400元。圖／惇聚國際提供
agete春季系列Pavo戒指，10K金鑲嵌石榴石、白蝶貝、石英、葡萄石，15,400元。圖／惇聚國際提供
喬治傑生REFLECT系列純銀鏈節項鍊，38,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生REFLECT系列純銀鏈節項鍊，38,800元。圖／喬治傑生提供
agete 2024春季形系列體現日式美學。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季形系列體現日式美學。圖／惇聚國際提供
agete 2024春季形系列體現日式美學。圖／惇聚國際提供
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