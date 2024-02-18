LV Super Vision太陽眼鏡帥翻！今年必備的時尚配件

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出以攝影為靈感的全新LV Super Vision系列太陽眼鏡。該系列配件首次亮相，是在品牌男裝藝術總監Pharrell Williams為品牌打造的第一場男裝時尚大秀 -- 2024年春夏男士系列秀場上。

秉持「放眼未來」的設計初衷，LV Super Vision太陽眼鏡以攝影為靈感，共有四種超現代且潮流的鏡框形狀款式，分別為圓形、方形、低方形和飛行員。全系列設計均採用橡膠效果尼龍模製而成，模仿經典相機設計的線條美感，獨特的細節包括凸起的銀色邊框、低調的Damier棋盤格圖案、路易威登獨有的風格符碼，以及啟發自相機造型的鏡面輪廓外觀。