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LV Super Vision太陽眼鏡帥翻！今年必備的時尚配件

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出LV Super Visio系列太陽眼鏡。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Super Visio系列太陽眼鏡。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出以攝影為靈感的全新LV Super Vision系列太陽眼鏡。該系列配件首次亮相，是在品牌男裝藝術總監Pharrell Williams為品牌打造的第一場男裝時尚大秀 -- 2024年春夏男士系列秀場上。

秉持「放眼未來」的設計初衷，LV Super Vision太陽眼鏡以攝影為靈感，共有四種超現代且潮流的鏡框形狀款式，分別為圓形、方形、低方形和飛行員。全系列設計均採用橡膠效果尼龍模製而成，模仿經典相機設計的線條美感，獨特的細節包括凸起的銀色邊框、低調的Damier棋盤格圖案、路易威登獨有的風格符碼，以及啟發自相機造型的鏡面輪廓外觀。

LV Super Vision鏡框提供純黑色、卡其色以及紅色或黃色等多種原色鏡框，視款式而定，其中圓形版本有黑色可供選擇，特別配有可拆卸的「鏡頭蓋」配件，上面刻有路易威登字樣。所有款式的鏡片內側綴有白色LOUIS VUITTON, SINCE 1854, 2 rue du Pont Neuf字樣，，將LV巴黎總部地址化作獨具辨識度的文字圖樣，鏡腿則裝飾銀色路易威登標誌，細節滿載。

LV SUPER VISION PILOT太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION PILOT太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Super Visio系列太陽眼鏡。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Super Visio系列太陽眼鏡。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION LOW SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION LOW SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Super Visio系列太陽眼鏡。圖／路易威登提供
路易威登推出LV Super Visio系列太陽眼鏡。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION LOW SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION LOW SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION LOW SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION LOW SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供
LV SUPER VISION SQUARE太陽眼鏡，26,100元。圖／路易威登提供

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