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LV Super Vision太陽眼鏡帥翻！今年必備的時尚配件
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出以攝影為靈感的全新LV Super Vision系列太陽眼鏡。該系列配件首次亮相，是在品牌男裝藝術總監Pharrell Williams為品牌打造的第一場男裝時尚大秀 -- 2024年春夏男士系列秀場上。
秉持「放眼未來」的設計初衷，LV Super Vision太陽眼鏡以攝影為靈感，共有四種超現代且潮流的鏡框形狀款式，分別為圓形、方形、低方形和飛行員。全系列設計均採用橡膠效果尼龍模製而成，模仿經典相機設計的線條美感，獨特的細節包括凸起的銀色邊框、低調的Damier棋盤格圖案、路易威登獨有的風格符碼，以及啟發自相機造型的鏡面輪廓外觀。
LV Super Vision鏡框提供純黑色、卡其色以及紅色或黃色等多種原色鏡框，視款式而定，其中圓形版本有黑色可供選擇，特別配有可拆卸的「鏡頭蓋」配件，上面刻有路易威登字樣。所有款式的鏡片內側綴有白色LOUIS VUITTON, SINCE 1854, 2 rue du Pont Neuf字樣，，將LV巴黎總部地址化作獨具辨識度的文字圖樣，鏡腿則裝飾銀色路易威登標誌，細節滿載。
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