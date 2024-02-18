FENDI可任意折疊Origami包與創意吊飾 新色鮮艷登場
FENDI於2023-24秋冬推出的Origami包，因為可變形自如又柔美迷人，推出以來備受喜愛。今年春夏，這款變化多端的包推出全新迷你款，更為小巧精緻的尺寸與全新季節色彩，可搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾，是象徵美好幸運又趣味滿載的精緻配件。
Origami包，顧名思義，源自日本將紙張折成裝飾品的古老折紙技術。利用複雜的包身結構和側面的小皮帶，可任意將Origami包款變成立體的水桶包或是扁平的梯形購物包。除了大型和中型款式，本季亦有迷你款，能夠容納各種出門必帶的用品，搭配便於肩背的細長肩帶，能完美適合無論日夜的各種場合。
FENDI 2024春夏女裝系列十分搶眼的配色也同樣運用在迷你款Origami包款珍貴粒面皮革上，提供柔和的淺藍色、「gianduia」棕色和石板藍，還有維他命黃和熔岩紅等鮮豔活潑的色彩。還有特殊款的迷你尺寸Origami包，採用保有天然米色的珍貴Karung皮革製作，突顯出圖案的大膽之美。
同時推出的新色FENDI Fortune Teller吊飾，既是裝飾也是趣味的遊戲。玩法是先挑選一個數字，然後每數一個數字，便打開和關上Fortune Teller吊飾一次；接著選擇和打開其中一瓣，就能看到幸運的秘密。FENDI Fortune Teller吊飾可以掛在任一款包包上，採用雙色皮革製成、外側燙印有FENDI logo圖案，與FENDI 2024春夏女裝系列的配色相互呼應。展現品牌大膽想像的創意和趣味玩心，以及長久以來始終重視細節和材質的精神。
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