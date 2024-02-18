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FENDI可任意折疊Origami包與創意吊飾 新色鮮艷登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供

FENDI於2023-24秋冬推出的Origami包，因為可變形自如又柔美迷人，推出以來備受喜愛。今年春夏，這款變化多端的包推出全新迷你款，更為小巧精緻的尺寸與全新季節色彩，可搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾，是象徵美好幸運又趣味滿載的精緻配件。

Origami包，顧名思義，源自日本將紙張折成裝飾品的古老折紙技術。利用複雜的包身結構和側面的小皮帶，可任意將Origami包款變成立體的水桶包或是扁平的梯形購物包。除了大型和中型款式，本季亦有迷你款，能夠容納各種出門必帶的用品，搭配便於肩背的細長肩帶，能完美適合無論日夜的各種場合。

FENDI 2024春夏女裝系列十分搶眼的配色也同樣運用在迷你款Origami包款珍貴粒面皮革上，提供柔和的淺藍色、「gianduia」棕色和石板藍，還有維他命黃和熔岩紅等鮮豔活潑的色彩。還有特殊款的迷你尺寸Origami包，採用保有天然米色的珍貴Karung皮革製作，突顯出圖案的大膽之美。

同時推出的新色FENDI Fortune Teller吊飾，既是裝飾也是趣味的遊戲。玩法是先挑選一個數字，然後每數一個數字，便打開和關上Fortune Teller吊飾一次；接著選擇和打開其中一瓣，就能看到幸運的秘密。FENDI Fortune Teller吊飾可以掛在任一款包包上，採用雙色皮革製成、外側燙印有FENDI logo圖案，與FENDI 2024春夏女裝系列的配色相互呼應。展現品牌大膽想像的創意和趣味玩心，以及長久以來始終重視細節和材質的精神。

FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包。圖／FENDI提供
全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包特殊款，採用保有天然米色的珍貴Karung皮革製作。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包特殊款，採用保有天然米色的珍貴Karung皮革製作。圖／FENDI提供
全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包淺藍色款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包淺藍色款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包熔岩紅款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包熔岩紅款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏系列迷你款式Origami包搭配全新FENDI Fortune Teller吊飾。圖／FENDI提供

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