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GUCCI、TESTONI、dunhill開春精選好鞋 開春走起輕鬆踩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI Jordann樂福鞋，價格店洽。圖／翻攝自GUCCI官方網站
GUCCI Jordann樂福鞋，價格店洽。圖／翻攝自GUCCI官方網站

新年開工，需要許下新的願望、開拓新的願景。但同樣的路線到不了新的目的地，除轉換思維，一雙好走好穿的休閒鞋，將讓男士的足下更為舒適，走得長遠、走出個人新年風格。

義式鞋履品牌TESTONI推出新款的男士Tavolara樂福鞋與女士的Monica樂福鞋，前者使用鹿皮結合無襯裡設計、並具有OrthoLite®緩震系統，有型、好穿，後者則以柔軟的麂皮營造愜意風格，鞋面並有訂製馬銜扣與粉色、粉藍視覺，淑女也優雅；同樣源自義大利的GUCCI Jordaan男士樂福鞋則融入了學院休閒風格，除了鞋底採取耐用的布雷克縫製技藝，金色配件與馬銜扣的細節，都展現古馳所代表的享樂義式生活風格，全系列並有米色麂皮、黑色皮革、漸層色、黑或咖啡色鱷魚皮等多種選擇。

英倫老牌dunhill則亦有不少樂福鞋、室內拖鞋可供選擇，像是Insignia Slipper的鞋墊內側便有金色dunhill字樣，絨布鞋面則有刺繡的金色家徽裝飾、頗有幾分英倫貴族風格，除了西裝褲外，亦可搭配丹寧牛仔褲、更能展現反差魅力。Audley Penny麂皮樂福鞋則有著肉桂色的麂皮鞋面，搭配細緻的縫線與硬挺鞋底，風格休閒、但對品質的要求絲毫不讓，也展現出英國老牌的嚴謹與紳士氣韻，價格店洽。

Alfred Dunhill Insignia Slipper室內拖鞋，價格店洽。圖／dunhill提供
Alfred Dunhill Insignia Slipper室內拖鞋，價格店洽。圖／dunhill提供
女士Monica樂福鞋，27,800元。圖／TESTONI提供
女士Monica樂福鞋，27,800元。圖／TESTONI提供
Audley Penny麂皮休閒樂福鞋，價格店洽。圖／dunhill提供
Audley Penny麂皮休閒樂福鞋，價格店洽。圖／dunhill提供
一雙好走好穿的休閒鞋，將讓男士足下更為舒適，走出新年新氣象。圖／TESTONI提供
一雙好走好穿的休閒鞋，將讓男士足下更為舒適，走出新年新氣象。圖／TESTONI提供

品牌 義大利

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