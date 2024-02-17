輕鬆慶元宵！全家便利商店推冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」　「寶可夢造型燈籠」限時限量滿額贈

下週將迎來俗稱「小過年」的元宵佳節，全家便利商店不僅於即日起至3月5日展開指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動，更因應獨食與懶人商機，將於2月21日全新推出冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」，免煮即食，方便消費者隨時隨地都能輕鬆享用。

「全家」甜點品牌minimore將於2月21日推出全新商品「糰糰圓圓杯」，共有7顆白、綠色糰圓，包含芝麻花生口味及抹茶紅豆口味，冷藏即食就能嘗到宛如現煮的Q彈口感，每盒售價48元；購買Let’s Café中杯以上指定咖啡，還可享「糰糰圓圓杯」半價優惠。

此外，「全家」與知名手搖飲品牌「再睡5分鐘」獨家合作推出的「日安紅歐蕾圓圓君」、「棉被午茉綠圓圓君」亦推出活動優惠，每盒原價79元，2月19日至2月25日「全家」會員可享每盒特價49元優惠；活動期間凡購買圓圓君系列商品任一款，還可以450元加購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組－湯圓款」，數量有限售完為止。喜愛經典款湯圓則可購買桂冠、義美湯圓，並有流沙、焦糖布丁、厚奶茶等多種特殊口味可選擇，即日起至3月5日可享任兩件8折、任三件75折優惠。

除了吃湯圓以外，走春、賞燈會也是元宵節不可少的活動。2月23日上午10點起至2月29日於「全家」店舖單筆購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款、集合款隨機贈送，消費者可自行DIY成手持式或提環式，並使用手機手電筒或自行安裝LED小燈作為光源，照明後即出現超可愛皮卡丘、迷你龍剪影，數量有限、贈完為止。