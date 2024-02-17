快訊

足球／梅西風波持續發酵 主辦方改口：賽前已知不會上場

大巨蛋演場會經濟今年發威 台北周邊飯店只怕不夠住

「已經做不下去」 年代旅遊林大鈞：無法再退費跟出團

輕鬆慶元宵！全家便利商店推冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」　「寶可夢造型燈籠」限時限量滿額贈

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店因應獨食與懶人商機，將於2月21日全新推出冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」，售價48元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店因應獨食與懶人商機，將於2月21日全新推出冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」，售價48元。圖／全家便利商店提供

下週將迎來俗稱「小過年」的元宵佳節，全家便利商店不僅於即日起至3月5日展開指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動，更因應獨食與懶人商機，將於2月21日全新推出冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」，免煮即食，方便消費者隨時隨地都能輕鬆享用。

「全家」甜點品牌minimore將於2月21日推出全新商品「糰糰圓圓杯」，共有7顆白、綠色糰圓，包含芝麻花生口味及抹茶紅豆口味，冷藏即食就能嘗到宛如現煮的Q彈口感，每盒售價48元；購買Let’s Café中杯以上指定咖啡，還可享「糰糰圓圓杯」半價優惠。

此外，「全家」與知名手搖飲品牌「再睡5分鐘」獨家合作推出的「日安紅歐蕾圓圓君」、「棉被午茉綠圓圓君」亦推出活動優惠，每盒原價79元，2月19日至2月25日「全家」會員可享每盒特價49元優惠；活動期間凡購買圓圓君系列商品任一款，還可以450元加購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組－湯圓款」，數量有限售完為止。喜愛經典款湯圓則可購買桂冠、義美湯圓，並有流沙、焦糖布丁、厚奶茶等多種特殊口味可選擇，即日起至3月5日可享任兩件8折、任三件75折優惠。

除了吃湯圓以外，走春、賞燈會也是元宵節不可少的活動。2月23日上午10點起至2月29日於「全家」店舖單筆購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款、集合款隨機贈送，消費者可自行DIY成手持式或提環式，並使用手機手電筒或自行安裝LED小燈作為光源，照明後即出現超可愛皮卡丘、迷你龍剪影，數量有限、贈完為止。

●附註：詳細優惠內容以門市公告為準。

2月23日上午10點起至2月29日於全家便利商店店舖單筆購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款、集合款隨機贈送，可自行DIY。圖／全家便利商店提供
2月23日上午10點起至2月29日於全家便利商店店舖單筆購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款、集合款隨機贈送，可自行DIY。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至3月5日展開指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動；「再睡5分鐘」圓圓君系列商品2月19日至2月25日「全家」會員可享特價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至3月5日展開指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動；「再睡5分鐘」圓圓君系列商品2月19日至2月25日「全家」會員可享特價49元。圖／全家便利商店提供
2月23日上午10點起至2月29日於全家便利商店店舖單筆購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款、集合款隨機贈送，可自行DIY。圖／全家便利商店提供
2月23日上午10點起至2月29日於全家便利商店店舖單筆購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款、集合款隨機贈送，可自行DIY。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「再睡5分鐘」推出的「日安紅歐蕾圓圓君」、「棉被午茉綠圓圓君」推出活動優惠，每盒原價79元，2月19日至2月25日「全家」會員可享每盒特價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「再睡5分鐘」推出的「日安紅歐蕾圓圓君」、「棉被午茉綠圓圓君」推出活動優惠，每盒原價79元，2月19日至2月25日「全家」會員可享每盒特價49元。圖／全家便利商店提供
2月19日至2月25日活動期間於全家便利商店購買「再睡5分鐘」圓圓君系列商品任一款，即可以450元加購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組－湯圓款」，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供
2月19日至2月25日活動期間於全家便利商店購買「再睡5分鐘」圓圓君系列商品任一款，即可以450元加購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組－湯圓款」，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供

元宵節 消費者 湯圓

延伸閱讀

麻荖熱量有多高？一圖看懂常見口味差異：花生口味不是最胖的

髒兮兮流浪薩摩耶巧遇「雪白同類少爺」強烈對比讓牠格外心酸：我也曾被如此疼愛

Hold住姐自嘲廚藝不佳 向婆婆討教為花蓮寒士煮湯圓

冬至只能吃媽媽的寒酸湯圓？兒作文曝真相 律師爸：我們家就是窮

相關新聞

西門喜滿客絕色店結束營業 網友感嘆：台北最便宜電影院沒了！

喜滿客絕色店在台北市西門町經營20多年，今天在臉書上貼出3月31日將結束營運，業者在臉書上表示，考量大環境因素等評估後才...

快搶！搭高鐵遊馬祖 前100名旅客加碼送一晚

「搭高鐵遊馬祖」是個創意新選擇。高鐵假期結合陸空交通運具，推出全新遊程「玩轉馬祖卡蹓趣」，即日起至3/30開放報名搶購，...

GUCCI、TESTONI、dunhill開春精選好鞋 開春走起輕鬆踩

新年開工，需要許下新的願望、開拓新的願景。但同樣的路線到不了新的目的地，除轉換思維，一雙好走好穿的休閒鞋，將讓男士的足下...

輕鬆慶元宵！全家便利商店推冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」　「寶可夢造型燈籠」限時限量滿額贈

下週將迎來俗稱「小過年」的元宵佳節，全家便利商店不僅於即日起至3月5日展開指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動，更因...

用白蜂蜜為肌膚拋光！嬌蘭全新皇家蜂王乳淨亮精華水

準備步入春夏，許多女人都想要自己的肌膚拋光煥白，嬌蘭推出全新的皇家蜂王乳淨亮精華水、皇家蜂王乳淨亮修護蜜霜，其中加入的白...

模二代凱亞蓋柏現身絕景雪國 貴氣金表優雅放「閃」

雖然春天已然來臨，但雪地的魅力，卻有不隨四時更迭的迷人。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）原就是奧林匹克運動會的官方計時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。