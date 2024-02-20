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在家就能天天洗溫泉！溫泉結合淋浴濾芯 韓國品牌捲起樂活新體驗

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

台灣溫泉十分有名，宜蘭冷泉、北投溫泉都是台灣人眼裡的熱門選擇，日本也是知名的溫泉大國，市面上甚至充斥著以日本溫泉為名號的溫泉產品，但你知道，台灣人愛去的韓國，也是一個溫泉大國嗎？

人們為什麼這麼熱愛溫泉？主要因為硫磺溫泉富含有益健康的天然礦物質、玻尿酸與天然甘油，皮膚在接觸含硫磺的泉水後，亦會自然生成維生素B₅與胱氯酸蛋白，有助於改善皮膚乾燥與保濕。不僅僅在台灣，溫泉在韓國也擁有千年歷史，韓國的李氏王朝開國君主李成桂，就有多次巡幸韓國各地溫泉，以治療皮膚病的文獻紀載，發展到至今，韓國溫泉已是非常成熟的觀光文化，在忠清道、慶尚道等地方．都有溫泉名勝，而最近在韓國的募資市場，就有一款以【在家就能洗溫泉】為概念誕生的產品，在韓國年輕世代吹起一股旋風，那正是「onsha淋浴溫泉濾芯」

圖/有你共創提供
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onsha品牌的創辦人自小在溫泉世家長大，其父經營著一間溫泉旅店，為了要讓每個家庭都能享受到溫泉帶來的舒適與改善皮膚等功效，onsha一直很期待能開發一款溫泉相關的產品，歷經了５年的研究、以及無數次的臨床實驗，onsha從韓國地下808公尺處的花崗岩層，成功取得100%硫磺溫泉，並透過專利技術將溫泉原液製成溫泉凝膠，放入特別設計的淋浴濾芯裡，其中所含的硫磺濃度，比韓國溫泉平均濃度還要高２倍，而透過專利製作的溫泉凝膠，能中和自來水中的餘氯，經過19項嚴格的安全性測試，對皮膚溫和低敏不刺激，濾芯特製的過濾棉片，也能除去鐵鏽、雜質、重金屬等雜物，維持肌膚水嫩健康、光澤飽滿。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

onsha淋浴溫泉濾芯擁有四種香氛氣味，取材自韓國四處知名的溫泉風情，分別是：擁有著名梅花海的全羅道梅花香；以雪嶽山雪林為絕景的江原道松木香；充滿大片扁柏林的忠清道扁柏香；緊靠廣闊東海的慶尚道大海香，在享受溫泉水的同時，也能感受來自不同地區的溫泉風情，達到身心靈都放鬆的舒適體驗。

onsha淋浴溫泉濾芯，由有.設計 團隊於2/20(二)在嘖嘖平台進行募資，期待跟上韓國最新風潮，體驗在家就能享受溫泉的朋友們，千萬別錯過現在超早鳥5折起的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢

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台灣人 溫泉

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