説通關密語送「龍年燈籠」！小鹿文娛旗下6館慶燈節

為響應一年一度的台北燈節「龍耀光城」，小鹿文娛旅宿集團位於西門町周邊的6間旅店，聯合推出「龍轉乾坤，好運龍總來！」活動。即日起至3月3日入住路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館，向櫃檯人員說出「通關密語」（提示：龍年吉祥話），即可獲得一份小巧別緻的龍年限量DIY燈籠；入住町記憶旅店及町記憶旅店3館的旅客，加入會員也可獲得一份龍年限量DIY燈籠。燈籠數量有限，送完為止。

小鹿文娛表示，今年台北燈節主燈「城現光龍」以環保、再生打造，規畫三個展區無間斷光環境連接，從西門、中華路一段延伸到北門，將台北西區的草根性文化故事透過燈組呈現，集團旗下的6個館別也期盼與旅客同樂，在萍水相逢的時刻，用一句簡單的祝福，交換一份溫暖好禮。

小鹿文娛指出，集團位在西門町周邊的6個旅店，步行到燈區均在10分鐘左右。「路徒行旅中華館」最近、步行3分鐘即可抵達「中華路一段」燈區；「町記憶旅店」及「町記憶旅店3館」步行5分鐘、「路境行旅府前館」步行約10分鐘內即可抵達「西門」燈區；「北門」燈區有精彩的動態光雕展演，自「路徒PLUS行旅」步行10分鐘內也可抵達。