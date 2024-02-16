29元燒肉任你吃！「牛角の日」2/29同慶 發百元優惠券
「牛角の日」來了。即日起至2/21，只要註冊牛角會員，於活動期間內完成有效的「牛角會員」註冊，新會員及舊有會員皆可至指定網址留下基本資料、參加抽獎，將有機會獲得「29元 極上方案招待券」(原價平日1,199元，假日1,249元)。
牛角燒肉全台共15家分店，各家分店將於2/23各抽出3名得獎人，得獎人可於2/29當日於指定分店用餐，除了得獎人可以29元享用「極上方案任您吃」外，同行用餐的親朋好友，也能享有85折優惠(同行餐者需選用相同方案)。
要注意的是，每一個會員編號僅限登記一次（一間店），重複登記將會被取消抽選資格。
此外，未能得獎也不要失望，只要是有效的牛角會員，2/29將發放同慶「牛角の日」100元優惠券，各分店皆適用，使用期間為3/1~4/30，消費滿千元即可使用一張。
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