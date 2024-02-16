迎接世界地瓜日！7-ELEVEN「紫心地瓜」1800店期間限定販售　年後輕飲食再推高纖麵包

農曆春節期間難免大吃大喝，年後許多人會選擇輕食作為正餐，以維持體態或迎接新的一年健身計畫，根據7-ELEVEN觀察，開工後民眾對於蔬食的需求提升，尤其地瓜、沙拉、湯品等相對卡路里較低的商品銷售在年後較平時成長2成，7-ELEVEN推薦近20款多色蔬菜、優質蛋白質的商品，企劃麵包、沙拉、點心等輕食提案，並迎接2月22日「世界地瓜日」展開限時主題活動；7-ELEVEN門市自2月21日至3月5日還有CITY燕麥飲品系列任選買2杯送1杯優惠。

7-ELEVEN看好沙拉輕食市場需求，門市販售近10款沙拉商品，精選在地盛產、全程高規格清洗、截切與低溫配送的多種顏色新鮮蔬菜，近期備受消費者喜愛的就屬「溫沙拉」，使得沙拉類別業績在冬季仍逆勢成長，7-ELEVEN嚴選南瓜、蕃茄、高麗菜、鴻喜菇等蔬菜開發多款溫沙拉，微波加熱仍保有鮮脆感，搭配雞腿或豆腐等主食，可滿足成人一天1/3的蔬菜攝取量。也為上班族女性開發蔬菜量十足的輕食商品，推薦「藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒」將米飯主食以毛豆、藜麥、馬鈴薯取代，輕調味低負擔。7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」也將於下週推出不含葷食成份的「輕滷時蔬」輕食小點，以多種中藥材熬煮醬汁，川燙青花菜、高麗菜、黑木耳、玉米筍等時蔬，鹹香入味，滿足各族群的外食蔬食需求。

方便、具飽足感的麵包也是許多外食族的輕食首選，7-ELEVEN搶攻烘焙商機，積極強化麵包結構，藉由差異化商品做出市場區隔，下週將推出超商通路首款添加高蛋白粉的麵包「蛋白力量－白醬燻雞」，濃郁奶油香和燻雞的煙燻香氣內餡帶來豐富層次的美味，方便健身客群補充蛋白質；另一款「地瓜高纖軟歐」添加高纖粉和多種穀物，使用雲林台農57號地瓜入餡，具有豐富膳食纖維；2月下旬將推出單片包裝的「晨光高纖生吐司」，採用細膩的低溫熟成生湯種工法，搭配燕麥、黑麥等豐富多穀物，並以黑糖及蜂蜜提味，口感柔軟濕潤。

7-ELEVEN指出，地瓜、茶葉蛋等原型食物搭配豆漿、咖啡等當作簡單正餐受到學生與上班族青睞，熱食自助區「現蒸地瓜」採用最能完善保存營養的蒸煮方式，具飽足感且冷熱食用皆宜，現已於超過4,500間門市販售，是市場佈點最密集的地瓜銷售通路。適逢世界地瓜日，自2月21日起7-ELEVEN擴大地瓜相關商品種類、變化多種吃法，紫紅外皮薄肉細、甘甜鬆軟的「紫心地瓜」將自2月21日起於1,800間7-ELEVEN門市期間限定販售。

7-ELEVEN並祭出指定系列商品限時優惠，新品「優菓甜坊黑糖地瓜蜜芋湯」為台北知名甜品老店苦茶之家監製，選用台農57號黃地瓜、66號紅地瓜及檳榔心芋頭，將黑糖與桂圓加入熬製，冰涼或加熱喝皆有不同風味，售價59元；韓國流行的擬真麵包「紫薯地瓜麵包」，將於7-ELEVEN 300間聖娜複合店限定販售，軟綿奶油地瓜內餡香甜綿密，售價42元；還有人氣商品「冰烤地瓜」均有加入優惠，2月21日至3月19日可享指定品項搭精品咖啡省20元折扣。

7-ELEVEN冷凍明星商品「7PREMIUM蜜糖地瓜」自2021年獨家引進超商販售便廣受好評，2月21日至2月25日推出「7PREMIUM蜜糖地瓜」買1送1優惠。

此外，7-ELEVEN門市自2月21日至3月5日還有「植感好生活」活動，CITY燕麥飲品系列任選買2杯送1杯優惠（熱燕麥飲品、現萃茶與精品咖啡需於限定門市購買）；「OPENPOINT行動隨時取」則於2月21日至2月24日限時4天限量推出222元犒賞甜蜜輕輕喝小杯數案型，包括可可飲系列、燕麥系列指定冰飲等。