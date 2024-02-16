迎開工開學潮！2月17日補班日SOHOT炎選「葡式千層蛋塔」限量買1送1

台灣早餐外食人口高達1,100萬，迎來年後開工、開學潮，全家便利商店搶當最強連鎖早餐店，以「品項最多元」、「餐促最超值」兩大早餐特色，提供飯糰、細卷、三明治等逾200項早餐型即食鮮食，亦有SOHOT炎選之現做溫熱型早餐；每月更新的餐促組合更有Let’s Café、私品茶、鮮乳近40款飲品可搭購，享有「餐餐超值配」49元、59元、69元優惠；再推「早點來全家」抽獎活動，3月19日前於實體店舖購買餐餐超值配49元、59元、69元組合餐，即有機會抽中iPhone 15 Pro（256GB）、MacBook Air 15吋（256GB）或Apple Watch Series 9等多項好禮。2月17日補班日「全家」更推出一日限定優惠，SOHOT炎選現烤點心超人氣「葡式千層蛋塔」享買1送1，數量有限售完為止，可於「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」查詢販售店舖。

現代人外食頻率高，「全家」餐食具備品質穩定、商組多元、免排隊、即買即食4大優勢，近年已成為消費者的早餐首選，如經典不敗的「金飯糰」三口味鮪魚、雞肉飯、肉鬆最暢銷，已是百萬會員見證的「全家全明星」商品；「匠土司」夾心土司系列則受親子、家庭青睞；茶葉蛋、夯番薯及蒸包更穩居「熟食區三大天王」。

為鼓勵消費者養成每天吃早餐的健康習慣，「全家」更針對蔬食、運動健身等特殊飲食族群，提供蔬食、高纖低醣、高蛋白與Clean Label潔淨標章等產品；另外，「餐餐超值配」更集結逾200款鮮食商品與近40款飲品，提供專屬餐促優惠，且因可選購的品項多元、價格超值，廣受消費者青睞，在去年創下逾25億元業績。

蔬食風潮正夯，彈性蔬食三餐比例更以早餐為最高，「全家」蔬食品牌「植覺生活」端出墨西哥辣醬植蔬堡、傳統黑纖飯糰、日式稻荷壽司、油蔥G絲飯糰4款中西式新品，於超過4,200間「全家」店舖都有販售；針對運動族群，主打健康、輕調味的「健康志向」，主推日式胡麻雞絲飯糰、紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治、大麥蛋白豬肉堡3款健身早餐。此外，喜愛現做熱食更不容錯過「全家」新型態熟食區「SOHOT炎選現烤點心」，無論是西式的香蒜金磚、經典肉桂捲，或是中式風味的鮮肉千層餅、蜜汁叉燒酥，都能享受如同剛出爐的美味。