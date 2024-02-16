再創音樂劇熱潮 「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」週末開唱

2024年新春首檔藝文鉅獻「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」，將於二月十七、十八日分別在臺北、臺中浪漫獻聲，七位法語音樂劇巨星於昨(2/15)日陸續抵台，將與國內優質樂團台北愛樂管弦樂團共譜精采樂章；超過一百二十分鐘的表演呈現七齣經典音樂劇、二十多首膾炙人口的名曲，征服台灣樂迷的耳朵！

特色為「以歌曲帶觀眾入劇」的法語音樂劇於80年代崛起後以炫風般的速度風靡全球，是以每部音樂劇都有其膾炙人口的歌曲。其中在歐洲熱情盛演的「鐘樓怪人」2005年登台，成為台灣首次演出的法語音樂劇。時隔將近廿年，主辦單位聯合數位文創特別邀約當年首次來台演出的七位主角們，包含飾演主角鐘樓怪人、女主角艾斯梅拉達、劇中要角副主教弗侯洛、侍衛長菲比斯等實力派唱將，重新於台灣舞臺齊聚。

這兩天陸續抵台的演員們已密集彩排中，除了演譯音樂劇「鐘樓怪人」多首耳熟能詳的劇中歌曲，也將帶來其他音樂劇名曲如「搖滾莫札特」的「殺人交響曲」、臺灣觀眾相當喜愛的「羅密歐與茱麗葉─Aimer」與「悲慘世界」的「I Dreamed a Dream」、「Bring Him Home」，主辦單位還表示也將安排七位巨星「Q&A」橋段與台下觀眾互動，滿足歌迷期待。