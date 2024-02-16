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IU、潔西卡崔絲坦都搶戴 GUCCI ANCORA女裝全面上世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
IU李知恩日前便曾在IG曬出搶先造型GUCCI Jackie Notte鏈帶包，甜美氣質。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma
IU李知恩日前便曾在IG曬出搶先造型GUCCI Jackie Notte鏈帶包，甜美氣質。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma

隨著新年的展開，GUCCI不僅發表了GUCCI ANCORA形象廣告，同時全系列ANCORA女裝也全面上世。於此同時，全世界東西方女星包含潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）、IU李知恩、英國創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、南韓女星Park Ji Hu與BIBI也相繼運用了GUCCI Ancora系列的包款、鞋履、服裝單品造型，以簡約輪廓、鮮豔的色彩與熱情，為2024春夏時髦開局。

像是擁有鮮明Ancora Red、以Jackie 1961為基礎的鏈條款Jackie Notte鏈帶包就為「國民妹妹」IU李知恩、南韓女星Park Ji Hu與BIBI先後造型，無論柔美、個性或知性，全風格皆能搭配合拍。美國女星潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）也是Jackie包的愛用者，並曾以Ancora Red Jackie包或大型黑色Jackie肩背包出席紅毯或街拍，展現包款戲劇效果與日常感的二元可能。Signoria高跟鞋則是女星們的共同之選、也是2024本季主打商品，同樣運用Ancora Red紅色漆皮、並在鏤空鞋後跟上點綴以金色裝飾、側邊並有GUCCI字樣，醒目、奢華，展現源自義大利的熱情活力。

全新2024春夏的GUCCI Ancora形象廣告是由GUCCI創意總監Sabato De Sarno設計，透過模特兒單獨或團體入鏡，以寬鬆的牛仔褲、閃耀的水晶披肩、宛如小可愛背心的閃耀鏤空上衣搭配同風格水晶Jackie手拿包，展現獨特自我與群體的享樂生活風格。Ancora Red或黑色的Jackie包並不時成為女性（或男）模特兒上身的唯一造型單品，讓包裝成為全身最性感的風格單品，而形象廣告中的單人或群體則反應了GUCCI 2024春夏聚焦也宏觀的精神核心：熱情、狂野、自信，風格自定義。

GUCCI Signoria高跟鞋，37,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Signoria高跟鞋，37,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Jackie Notte鏈帶包，11萬7,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Jackie Notte鏈帶包，11萬7,300元。圖／GUCCI提供
Ancora Red或黑色的Jackie包並不時成為女性（或男）模特兒上身的唯一單品，讓包裝成為全身最性感的風格聚焦。圖／GUCCI提供
Ancora Red或黑色的Jackie包並不時成為女性（或男）模特兒上身的唯一單品，讓包裝成為全身最性感的風格聚焦。圖／GUCCI提供
GUCCI發表GUCCI ANCORA形象廣告，同時ANCORA女裝也已全系列上市，展現義大利的熱情、自信姿態。圖／GUCCI提供
GUCCI發表GUCCI ANCORA形象廣告，同時ANCORA女裝也已全系列上市，展現義大利的熱情、自信姿態。圖／GUCCI提供
潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）。圖／GUCCI提供
潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）。圖／GUCCI提供
英國創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）。圖／GUCCI提供
英國創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）。圖／GUCCI提供
形象廣告中無論模特兒是單人或多人入鏡，皆展現了義大利風格、略帶桀驁不馴的自信神情。圖／GUCCI提供
形象廣告中無論模特兒是單人或多人入鏡，皆展現了義大利風格、略帶桀驁不馴的自信神情。圖／GUCCI提供

女星 廣告 模特兒

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