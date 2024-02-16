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台中咖哩名店「別嗆大叔」月底熄燈！網友：把我逼哭了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「別嗆大叔」位於模範內場內，風格獨具。圖/摘自官方粉絲頁
「別嗆大叔」位於模範內場內，風格獨具。圖/摘自官方粉絲頁

許多網友稱「台中最好吃的咖哩」—別嗆大叔，決定於2/29熄燈。業者在臉書感性留言，「浪漫無法釋懷，明天我要離開。我跟David有著不同的人生新規劃，要先暫停這一切，感謝這7年大家包容我們的任性跟相挺，別嗆大叔將於2月29號結束營業，原店面、地點、 設備將同時頂讓。」網友留言，「第一句歌詞就把我逼哭了。」

「別嗆大叔」是最早一批進入台中模範市場的店面，也是市場內文青風格美食店的代表之一，從清早的蔬果魚肉市集，到夜幕升起，又是另一批衣著文青或時髦男女集聚，「別嗆大叔」咖哩飄香，店內堆砌或張貼著復古的專輯、黑膠與海報，搭配著紅燈籠，很有一種懷舊又充滿故事性的新風格。

「別嗆大叔」最受歡迎的是外觀樸實的牛肉咖哩，網友形容，「日式咖哩醬汁外加一顆半熟蛋，微辣又開胃」，而以蛋包飯搭配的咖哩，「豬排厚實酥脆不會乾柴」。有網友直稱「是台中最好吃的咖哩飯」，聽聞即將歇業，還有人提問，「可以買個咖哩醬囤貨嗎？」

「別嗆大叔」從農曆年前即公開將停業的消息，還加註「PS的PS：不要問櫃檯，她會哭！」感性留言吸引不少鐵粉相約排隊「吃一波」，業者指出，「發完文後的每一天都是這種人潮，讓我想起，玫瑰唱片要收掉時，也是這樣的場景，每天都跟過年一樣，多到滿出來。」

有網友哭喊：「我以後去台中沒最好吃的咖哩怎麼辦？」也有人留言，「我光是看到這則貼文就快哭了」、「我是因為大叔才認識模範市場的」。

「別嗆大叔」於臉書貼文表示將營業到月底。圖/摘自官方粉絲頁
「別嗆大叔」於臉書貼文表示將營業到月底。圖/摘自官方粉絲頁
業者表示發文後，每一天店外都大排長龍。圖/摘自官方粉絲頁
業者表示發文後，每一天店外都大排長龍。圖/摘自官方粉絲頁

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