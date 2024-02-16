迷因天王Drake也愛這牌！玫瑰金青龍珠寶 霸氣現身

隨著農曆新年的來到，東方的「甲辰」龍年正式開展。高級珠寶鐘表品牌Jacob & Co在近日推出全新「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表，其陀飛輪結合中置、飛行、三軸等三重特色與龍形精雕，成為一只華美且霸氣的時間逸品、閃耀問世。

擅長以華麗寶石鑲嵌、戲劇性設計的Jacob & Co，過去曾受多位西方名人如饒舌樂手、「迷因」圖名人Drake、足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、「菲董」Pharrell Williams所喜愛。2024年的「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表並非Jacob & Co第一只以龍為概念的高級珠寶表，卻再度展現品牌對龍這種虛擬生物的豐沛想像與工藝結晶。

JCAM32手動上鍊機芯共由430個零件組成，其中中置飛行三軸陀飛輪機芯的第一軸每60秒旋轉一圈、二軸則為120秒旋轉一圈，第三軸則為120秒內自轉一圈；機芯並結合兩條龍形微雕：兩條神龍在華麗的雕刻雲朵中各自追逐著智慧之珠：兩顆具228個切面的碩大鑽石，同時白鑽也取代了指針，分別具備分鐘與時鐘的指示功能。50毫米、18K玫瑰金的表殼以隱密式鑲嵌總計192顆鑽石總重約12.41克拉，用以展示時鐘的刻度則為12顆方形切割白鑽、總重約1.49克拉。