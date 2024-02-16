迷因天王Drake也愛這牌！玫瑰金青龍珠寶 霸氣現身

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Jacob & Co「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表，展現出華美且霸氣的時間逸品、值得收藏玩味。圖／Jacbo & Co提供（合成圖）
Jacob & Co「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表，展現出華美且霸氣的時間逸品、值得收藏玩味。圖／Jacbo & Co提供（合成圖）

隨著農曆新年的來到，東方的「甲辰」龍年正式開展。高級珠寶鐘表品牌Jacob & Co在近日推出全新「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表，其陀飛輪結合中置、飛行、三軸等三重特色與龍形精雕，成為一只華美且霸氣的時間逸品、閃耀問世。

擅長以華麗寶石鑲嵌、戲劇性設計的Jacob & Co，過去曾受多位西方名人如饒舌樂手、「迷因」圖名人Drake、足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、「菲董」Pharrell Williams所喜愛。2024年的「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表並非Jacob & Co第一只以龍為概念的高級珠寶表，卻再度展現品牌對龍這種虛擬生物的豐沛想像與工藝結晶。

JCAM32手動上鍊機芯共由430個零件組成，其中中置飛行三軸陀飛輪機芯的第一軸每60秒旋轉一圈、二軸則為120秒旋轉一圈，第三軸則為120秒內自轉一圈；機芯並結合兩條龍形微雕：兩條神龍在華麗的雕刻雲朵中各自追逐著智慧之珠：兩顆具228個切面的碩大鑽石，同時白鑽也取代了指針，分別具備分鐘與時鐘的指示功能。50毫米、18K玫瑰金的表殼以隱密式鑲嵌總計192顆鑽石總重約12.41克拉，用以展示時鐘的刻度則為12顆方形切割白鑽、總重約1.49克拉。

值得一提的是，2024年的中國龍年主題表款，少有如Jacob & Co的神秘陀飛輪雙龍The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表一般展現美感上的獨樹一幟：神龍青綠色閃閃發亮的鱗片、轉動時如火焰般的正紅、龍身背部劍拔弩張的玫瑰金「獅鬃」，具有超越常規的精湛細緻。表款將為全世界獨一無二，僅此一件、台灣市場暫無引進，可洽台北101購物中心三樓、SHH台北101頂級鐘表概念店詢問，亦或電洽：02-8101-8686。

「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表的陀飛輪具備中置、飛行、三軸等三重特色。圖／翻攝自 IG @ jacobandco
「神秘陀飛輪雙龍」The Mystery Tourbillon Twin Dragons腕表的陀飛輪具備中置、飛行、三軸等三重特色。圖／翻攝自 IG @ jacobandco
Jacob & Co的高級珠寶表常具備華麗的寶石鑲嵌、戲劇性的造型設計與複雜功能機芯。圖／翻攝自 IG @ jacobandco
Jacob & Co的高級珠寶表常具備華麗的寶石鑲嵌、戲劇性的造型設計與複雜功能機芯。圖／翻攝自 IG @ jacobandco
饒舌樂手、「迷因」圖名人Drake（左）與品牌創辦人、珠寶設計師Jacob Arabo一同合影。圖／翻攝自 IG @ jacobandco
饒舌樂手、「迷因」圖名人Drake（左）與品牌創辦人、珠寶設計師Jacob Arabo一同合影。圖／翻攝自 IG @ jacobandco
SHH先施名品鐘表旗下的SHH台北101頂級鐘表概念店，近日帶來了Arnold & Son的限量工藝龍年表款。圖／SHH先施名品鐘表提供
SHH先施名品鐘表旗下的SHH台北101頂級鐘表概念店，近日帶來了Arnold & Son的限量工藝龍年表款。圖／SHH先施名品鐘表提供
50毫米的空間中，兩條擁有紅色火焰、青色鱗片的神龍追逐著兩顆白鑽，一如宇宙運行般恆常轉動運作。圖／Jacbo & Co提供
50毫米的空間中，兩條擁有紅色火焰、青色鱗片的神龍追逐著兩顆白鑽，一如宇宙運行般恆常轉動運作。圖／Jacbo & Co提供

腕表 龍年

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