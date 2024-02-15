獨／開業5年！全台中第一間「起家雞」熄燈

粉絲們別跑錯了！台中第一間起家雞分店「起家雞台中勤美店」在2月15日晚間宣佈，即將於2月25日結束營業。隨著停業消息出爐，讓粉絲們也相當詫異。

1989年於韓國創立的起家雞，在韓國擁有約1,000間的門市，並且於2016年正式登台，乃是韓國連鎖炸雞登台的先鋒部隊。店內提供有原味、招牌洋釀、頂級洋釀、哇樂、黃金頂級起司、人氣青蔥等多種口味的韓式炸雞，並且標榜使用洽富氣冷生產技術的台灣氣冷雞為食材，另外還提供手作飯糰、炸年糕、地瓜QQ球等副餐。