獨／開業5年！全台中第一間「起家雞」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
起家雞台中勤美店即將於2月25日結束營業。圖／擷取自起家雞 Cheogajip Korean Fried Chicken粉絲頁
起家雞台中勤美店即將於2月25日結束營業。圖／擷取自起家雞 Cheogajip Korean Fried Chicken粉絲頁

粉絲們別跑錯了！台中第一間起家雞分店「起家雞台中勤美店」在2月15日晚間宣佈，即將於2月25日結束營業。隨著停業消息出爐，讓粉絲們也相當詫異。

1989年於韓國創立的起家雞，在韓國擁有約1,000間的門市，並且於2016年正式登台，乃是韓國連鎖炸雞登台的先鋒部隊。店內提供有原味、招牌洋釀、頂級洋釀、哇樂、黃金頂級起司、人氣青蔥等多種口味的韓式炸雞，並且標榜使用洽富氣冷生產技術的台灣氣冷雞為食材，另外還提供手作飯糰、炸年糕、地瓜QQ球等副餐。

起家雞目前在全台擁有超過50間的門市，總數更勝NENE Chicken、bb.q Chicken、橋村炸雞等韓國連鎖炸雞品牌。其中「台中勤美店」在2019年6月開幕，乃是全台中第一間起家雞門市。但是官方發布公告，表示勤美店將於2月25日結束營業，引起粉絲們的不捨。隨著勤美店即將走入歷史，目前起家雞在台中還有逢甲店、台中中正店、台中崇德店等分店。

起家雞提供「頂級洋釀」等多種口味的炸雞。圖／聯合報系資料照片
起家雞提供「頂級洋釀」等多種口味的炸雞。圖／聯合報系資料照片

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