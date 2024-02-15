獨／開業5年！全台中第一間「起家雞」熄燈
粉絲們別跑錯了！台中第一間起家雞分店「起家雞台中勤美店」在2月15日晚間宣佈，即將於2月25日結束營業。隨著停業消息出爐，讓粉絲們也相當詫異。
1989年於韓國創立的起家雞，在韓國擁有約1,000間的門市，並且於2016年正式登台，乃是韓國連鎖炸雞登台的先鋒部隊。店內提供有原味、招牌洋釀、頂級洋釀、哇樂、黃金頂級起司、人氣青蔥等多種口味的韓式炸雞，並且標榜使用洽富氣冷生產技術的台灣氣冷雞為食材，另外還提供手作飯糰、炸年糕、地瓜QQ球等副餐。
起家雞目前在全台擁有超過50間的門市，總數更勝NENE Chicken、bb.q Chicken、橋村炸雞等韓國連鎖炸雞品牌。其中「台中勤美店」在2019年6月開幕，乃是全台中第一間起家雞門市。但是官方發布公告，表示勤美店將於2月25日結束營業，引起粉絲們的不捨。隨著勤美店即將走入歷史，目前起家雞在台中還有逢甲店、台中中正店、台中崇德店等分店。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言