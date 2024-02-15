登台才半年！日本人氣漢堡排「挽肉と米」暫停營業 緊急宣布原因曝
來自日本的人氣漢堡排「挽肉と米」，成功在台掀起漢堡排旋風。但是才開幕短短半年，就緊急宣佈因現址路寬限制需限期改善，因此自即日起暫停營業，並預計將於3月搬遷至華山重新開幕。
挽肉と米自2020年創立，創辦人山本翔平本身具有19年的漢堡排經驗，目前在東京、京都總計共3間分店。台灣首間的中山店由富錦樹集團引進來台，乃是品牌首間海外分店，於2023年7月開幕。店內標榜以鹿兒島A5和牛為食材，提供3塊式的漢堡排套餐，自開幕以來，就吸引許多粉絲上門品嚐。
儘管許多民眾青睞，但是「挽肉と米」在2月15日晚間緊急宣佈，因現址路寬限制需限期改善，團隊盡最大努力仍無法解決問題，因此自即日起暫停營業，並預計將於3月搬遷至華山的niko bakery旁重新開幕。屆時將會有新的開放訂位時間，會再即時公佈。除此之外，挽肉と米還預告，將再於台北、台中、台南各展新店。
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