平溪天燈節6盞主燈今亮相 雙龍搶珠天燈元宵夜升空祈福

2024新北市平溪天燈節17日、24日分在平溪國中、十分廣場登場，6盞主燈今天亮相。其中台灣、世界和龍、虎4盞主燈將在平溪國中施放，台語諧音寓意「台灣、世界攏好」。雙龍主燈搭配龍珠小天燈，元宵節當晚在十分廣場施放，呈現雙龍搶珠畫面，祝福民眾舞龍迎春，好事如潮。

新北市觀光旅遊局表示，今年天燈節平溪場17日晚上6點到9點在平溪國中舉行，共分9波段施放天燈，每波段100盞，合計900盞。十分場24日同時段在十分廣場施放，9個波段各施放150盞，共計1350盞。

觀旅局說，兩個場次活動當天上午10點30分起，分別在會場服務台發放施放券，開放民眾免費領取，發完為止。民眾領券後可在平溪遊玩，再依施放券上標示的時間集合，進場一起放天燈。

觀旅局長楊宗珉和有「天燈國寶」美名的藝師胡民樹，今天在平溪國中共同展示6盞主燈，分別為充滿台灣旅遊特色的台灣造型天燈、地球造型的世界天燈、俏皮可愛的龍天燈、老虎天燈，以及搭配龍珠小天燈的金龍、青龍2盞龍造型主燈。

6盞主燈除了世界主燈，因為採用地球造型，直徑約10呎，其餘5盞主燈高度都是20呎。胡民樹說，雙龍主燈的製作難度最高，因為在天燈主題上方加裝龍頭造型，天燈就不是完全對稱，但自信天燈仍能順利升空。

兔年平溪天燈節設計好運萌兔、紅蘿蔔雙主燈，原本期待升空時，會出現好運萌兔一路追逐紅蘿蔔的場景，結果萌兔天燈飛得比較快，紅蘿蔔天燈反在後方緩緩升空。今年會不會完美呈現雙龍搶珠場景？胡民樹認為沒問題，因為小顆的龍珠天燈應會飛得比較快，雙龍主燈在後方追逐搶珠。

觀旅局今天在平溪國中用瓦斯點火充氣，安排6盞主燈亮相過程中出了點小意外，龍主燈尚未充飽氣體時傾斜，底部燒了起來，眾人趕緊滅火，但天燈已被燒出破洞。胡民樹和工作人員現場裁紙、上糊，很完就修補完成，讓6盞主燈都順利立了起來。