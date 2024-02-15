開工購物小確幸 蝦皮購物、iOPEN Mall免運大放送
開工求開市又開運，電商平台紛紛推好康優惠活動，祭出免運、高回饋吸引會員一開春就下單。
蝦皮購物「2.18會員日」精選多樣開工好物豪祭最低18元起，下單再享最高蝦幣18%回饋，最高800蝦幣回饋等你拿。除了即日起至2月17日限時豪灑直播5折券外，再驚喜祭出用戶最愛的0元起免運吃到飽，2月18日當日下單免運店家商品，選擇蝦皮店到店取貨，免領券即可享免運無限次；全站不限店家選擇蝦皮店到店物流，消費滿299元同享免領券免運無限次。即日起至2月18日上站玩寶箱遊戲，還可天天抽666蝦幣。
迎接元宵節，蝦皮購物即日起至2月20日更精選多款熱銷湯圓元宵下殺最低3折，同步精心打造「全民瘋運動專區」，2月18日至2月22日網羅多款健身用品下殺5折外，更灑限量商城5折券，多吃多動不怕胖。
另外，統一超商自創的購物商城「iOPEN Mall」串聯1,700萬名會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、逾6,800家7-ELEVEN門市，以提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡。為吸引更多賣家進駐，今年iOPEN Mall持續以零開店費、零系統費、零交易手續費3大特色祭出「全年免服務費專案」。
開工首檔活動則自2月16日至2月20日開跑，聚焦流行時尚、3C家電、居家生活、美妝保健、生活美食、休閒娛樂6大類別，精選超過500項常溫商品享有7-ELEVEN門市取貨免運，還有限量滿999元立折88元折價券、LINE官方帳號天天抽優惠券，分享好友再抽品牌家電、名廚甜點等豐富獎項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言