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開工購物小確幸 蝦皮購物、iOPEN Mall免運大放送

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
瞄準元宵湯圓商機，蝦皮購物精選多款熱銷湯圓元宵下殺最低3折。圖／蝦皮購物提供
瞄準元宵湯圓商機，蝦皮購物精選多款熱銷湯圓元宵下殺最低3折。圖／蝦皮購物提供

開工求開市又開運，電商平台紛紛推好康優惠活動，祭出免運、高回饋吸引會員一開春就下單。

蝦皮購物「2.18會員日」精選多樣開工好物豪祭最低18元起，下單再享最高蝦幣18%回饋，最高800蝦幣回饋等你拿。除了即日起至2月17日限時豪灑直播5折券外，再驚喜祭出用戶最愛的0元起免運吃到飽，2月18日當日下單免運店家商品，選擇蝦皮店到店取貨，免領券即可享免運無限次；全站不限店家選擇蝦皮店到店物流，消費滿299元同享免領券免運無限次。即日起至2月18日上站玩寶箱遊戲，還可天天抽666蝦幣。

迎接元宵節，蝦皮購物即日起至2月20日更精選多款熱銷湯圓元宵下殺最低3折，同步精心打造「全民瘋運動專區」，2月18日至2月22日網羅多款健身用品下殺5折外，更灑限量商城5折券，多吃多動不怕胖。

另外，統一超商自創的購物商城「iOPEN Mall」串聯1,700萬名會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、逾6,800家7-ELEVEN門市，以提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡。為吸引更多賣家進駐，今年iOPEN Mall持續以零開店費、零系統費、零交易手續費3大特色祭出「全年免服務費專案」。

開工首檔活動則自2月16日至2月20日開跑，聚焦流行時尚、3C家電、居家生活、美妝保健、生活美食、休閒娛樂6大類別，精選超過500項常溫商品享有7-ELEVEN門市取貨免運，還有限量滿999元立折88元折價券、LINE官方帳號天天抽優惠券，分享好友再抽品牌家電、名廚甜點等豐富獎項。

iOPEN Mall開工首檔全站行銷活動精選超過500項常溫商品享有7-ELEVEN門市取貨免運，還有限量滿999元立折88元折價券。圖／7-ELEVEN提供
iOPEN Mall開工首檔全站行銷活動精選超過500項常溫商品享有7-ELEVEN門市取貨免運，還有限量滿999元立折88元折價券。圖／7-ELEVEN提供

元宵節 物流 蝦皮購物

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