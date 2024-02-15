開工購物小確幸 蝦皮購物、iOPEN Mall免運大放送

開工求開市又開運，電商平台紛紛推好康優惠活動，祭出免運、高回饋吸引會員一開春就下單。

蝦皮購物「2.18會員日」精選多樣開工好物豪祭最低18元起，下單再享最高蝦幣18%回饋，最高800蝦幣回饋等你拿。除了即日起至2月17日限時豪灑直播5折券外，再驚喜祭出用戶最愛的0元起免運吃到飽，2月18日當日下單免運店家商品，選擇蝦皮店到店取貨，免領券即可享免運無限次；全站不限店家選擇蝦皮店到店物流，消費滿299元同享免領券免運無限次。即日起至2月18日上站玩寶箱遊戲，還可天天抽666蝦幣。

迎接元宵節，蝦皮購物即日起至2月20日更精選多款熱銷湯圓元宵下殺最低3折，同步精心打造「全民瘋運動專區」，2月18日至2月22日網羅多款健身用品下殺5折外，更灑限量商城5折券，多吃多動不怕胖。

另外，統一超商自創的購物商城「iOPEN Mall」串聯1,700萬名會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、逾6,800家7-ELEVEN門市，以提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡。為吸引更多賣家進駐，今年iOPEN Mall持續以零開店費、零系統費、零交易手續費3大特色祭出「全年免服務費專案」。