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Swatch方型BIOCERAMIC WHAT IF？表變裝 繽紛馬卡龍配色好吸睛
還記得2023年時，為了品牌邁入40周年，Swatch首度以生物陶瓷打造首款BIOCERAMIC WHAT IF?方型腕表，受到矚目。半年後，同時也是迎接新的一年到來，這系列表款也換上粉嫩配色外觀，讓人看了心情也雀躍起來。
Swatch已故的品牌創辦人海耶克先生在80年代時，本就想推出方型表款，但當時製作技術未能完善，於是這計劃便擱置，直到40年後，因為有了 BIOCERAMIC生物陶瓷材質，才能實現當初想法。簡潔表盤、表殼忠實反映出80年代設計美學，至今仍時髦有型，Swatch還挑戰難度頗高的「無邊框鏡面」，讓表盤得以有著一覽無遺的側面視角，且搭配貼合式生物源材質表帶增加舒適感。新款式運用了天空藍、檸檬黃、薄荷綠和玫瑰紅配色，呈現粉嫩質感，也讓人能搭出不同風格。
而CASIO旗下的G-SHOCK其以「八角表圈」著稱的2100系列，也推出全新配色GMA-P2100款腕表。G-SHOCK延續極簡表面設計，並縮小耐衝擊表殼也使其更易於配戴，利用綠松藍、亮粉與白做單一配色，其表盤、刻度與指針等不同零件皆採用不同深淺度的相同顏色去搭配，使整體看起來更具深度與立體感且易於閱讀。而為減少對環境影響，全新表款的表圈與表帶皆由生質樹脂製成。
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