補班日優惠 丸龜烏龍麵10元、Aunt Stella免費喝咖啡

才剛結束新年連假，馬上又要準備補班，讓人提不起勁嗎？為了幫民眾加油打氣，「丸龜製麵」於補班日推出「烏龍麵10元」的點數優惠活動；至於「Aunt Stella詩特莉」也將發放免費咖啡。另外「好丘」也限時推出品牌活動，消費滿額就送價值500元的優惠券。

2月17日當天，凡至丸亀製麵，憑集食饗樂點數3點加10元，就可換購「湯烏龍麵（中碗）」1碗，原價74元，每人限換購1次。另外丸龜製麵也與「LAIMO馬來貘」聯名，推出5款周邊商品，包括超好Q貼紙、饗味瓷碟、造型湯匙，還有富士山束口袋、帆布肩背包。即日起至3月31日，每消費滿100元，即可累積1點，200元則累積2點，以此類推；憑點數1點起，即可加價兌換聯名周邊商品。

2月17日中午12:00～14:00期間，「Aunt Stella詩特莉」將於指定門市發送免費咖啡，每間門市限量100杯。憑當天消費發票並打卡，可再獲得「手工餅乾2片」，讓民眾在補班日也能享受午茶小確幸（活動門市：台北忠孝SOGO店B1、台北復興SOGO店B3、台北遠企店B2、台北大葉高島屋店B1、新竹巨城店B1、台中新光三越店B2、台北南西三越店B2、詩特莉形象店 Cookie Concierge）。