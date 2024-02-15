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為春夏準備！香奈兒新一代輕盈防護妝前乳綻放臉上光采

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++／2,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++／2,250元。圖／香奈兒提供

才剛放完年假，雖然氣溫仍偏低，但已經需要為接下來的春夏做準備，女人臉上的妝容，最需要綻放出完美的氣色，香奈兒推出全新的珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++，結合彩妝與保養效果，一瓶就能搞定，特別適合在炎熱潮濕的季節，具有提亮效果的妝前乳，可以讓肌膚持續舒適，並散發出光采。

肌膚狀況會隨著季節改變，香奈兒經典明星產品珍珠光感新一代防護妝前乳SPF 40/PA+++，適合在乾冷季節使用，能夠修飾瑕疵與淡化毛孔，並持續保濕肌膚。

而全新推出的香奈兒珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳，適合春夏使用，可以當成第一道彩妝程序，讓肌膚閃耀出玫瑰般的紅潤光澤，經過光線折射，妝容更容易吸睛。

該款珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳，採用清爽膠狀質地，能夠完美貼合肌膚，添加的熱防護配方，可以幫助肌膚在氣候變化下，可以縮小毛孔與控油爽膚，蘊含保濕的梔子花精萃，以及維他命B3、珍珠光澤粒子，讓肌膚散發光芒，SPF 40/PA+++提供高效防曬，阻絕UVA與UVB對肌膚的影響，擦上後還能淡化毛孔，香奈兒珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳推出一款色號為玫瑰，讓肌膚持續閃耀動人。

香奈兒推出珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++，適合溫暖潮濕天氣使用，讓肌膚散發光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒推出珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++，適合溫暖潮濕天氣使用，讓肌膚散發光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒推出珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++，適合溫暖潮濕天氣使用，讓肌膚散發光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒推出珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++，適合溫暖潮濕天氣使用，讓肌膚散發光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒推出珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++，適合溫暖潮濕天氣使用，讓肌膚散發光芒。圖／香奈兒提供
香奈兒推出珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳 SPF 40/PA+++，適合溫暖潮濕天氣使用，讓肌膚散發光芒。圖／香奈兒提供

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