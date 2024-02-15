嘉義知名美食林聰明沙鍋魚頭進軍美國、日本 發揚台灣美食

嘉義市美食小吃、三代傳承的林聰明沙鍋魚頭，是台灣第一個站上NETflix國際飲食品牌；2年前在美國加州華人社區超市，賣在嘉生產空運的真空包裝沙鍋魚頭及聰明醬，試營運受華僑好評，供不應求，第三代執行長林佳慧春節飛美國洛杉磯，參加食品展，宣布與在地iTaiwan Foods合作生產，發揚台灣美食。

美國世界日報11日刊登台灣嘉義70年品牌林聰明沙鍋魚頭，進軍美國與iTaiwan Foods合作，發揚寶島美食新聞，受注目。林聰明說，女兒林佳慧春節飛美國洛杉磯，參加駐美辦事處舉辦食品展，宣布與在地iTaiwan Foods合作，就近生產沙鍋魚頭及聰明醬，供應在地華僑社區超市。

林聰明說，2年前，在美國加州華人社區超市，賣空運真空包裝沙鍋魚頭及聰明醬，試營運受華僑好評，每次空運嘉義生產的真空包裝沙鍋魚頭及聰明醬2個貨櫃，很快就銷售一空，春節女兒飛美國洛杉磯拓點，部分食材原料在地採購生產。

林聰明沙鍋魚頭不開放加盟，林聰明表示，為供應國內外消費需求，在嘉市後湖食品廠增加產量，並在民雄鄉設置倉儲，除美國2處據點，也進軍日本東京、大阪超市，提供日本、華僑及遊客消費食用。

林聰明傳承父母廚藝精神，精研數十年創造出獨家湯頭，將家傳菜發揚光大，傳承第三代女兒共同執掌，融合傳統新意，使最道地的南台灣小吃料理，好口碑不斷代代相傳，形成嘉義最具特色的人氣小吃。

前總統陳水扁、馬英九、蔡英文總統，都曾到林聰明店享用，netflix都到店內取材拍影片報導，嘉義總店、三井及桃園機場分店每逢假日，食客大排長龍，去年林聰明沙鍋魚頭沙茶醬禮盒，獲選金