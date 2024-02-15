快訊

陸漁船意外衝擊兩岸「底線」 金門憂大陸不承認金廈「禁限制水域線」

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超人氣聯名！Yohji Yamamoto X NEIGHBORHOOD強勢開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Yohji Yamamoto混合法式、日式的前衛時尚風格，也曾邀請日本男星松重豊成為走秀來賓。圖／翻攝自 IG @ yohjiyamamotoofficial
Yohji Yamamoto混合法式、日式的前衛時尚風格，也曾邀請日本男星松重豊成為走秀來賓。圖／翻攝自 IG @ yohjiyamamotoofficial

日本文化讓人喜愛，除了精緻、洗鍊，更有來自街頭的潮流文化與日系時尚設計師的前衛、高冷。由山本耀司操刀的設計師品牌Yohji Yamamoto POUR HOMME近日發表與人氣潮牌NEIGHBORHOOD的2024春夏聯名系列，展現雙方同出一徹的實驗、叛逆精神，已於台灣上市。

本次推出的2024春夏聯名系列，品項涵蓋丹寧牛仔褲、T恤、長袖連帽T、長版風衣，以及經典的MA-1飛行員夾克，原本都是NEIGHBORHOOD的常見單品，則渲染上了Yohji Yamamoto的反骨色彩。Yohji Yamamoto POUR HOMME、NEIGHBORHOOD®、2024 Spring Summer Collection、Collection De Projects Communs的字樣，除象徵雙方的聯名，也成為裝飾性的元素反覆出現在牛仔褲的褲管、T恤正面，並以刺繡或印刷字體的多重形式出現。

不容錯過的單品首推混用多重材質與顏色的MA-1飛行外套，其外套主體運用了回收尼龍斜纹面料，同時兩種不同類型的原創緹花圖案則是為聯名首次製作，正反面的不對稱與獨特性，加上正面袖口處加以電繡徽章、背面則有花卉刺繡，象徵兩個品牌的融合、卻各自保有自我；此外黑色的長風衣正面貌似平凡、但背面則有大面積的灰色圖案再藏入象徵法國的藍、白、紅三色刺繡，低調且實穿，也展現不隨季節更迭的時尚姿態。

全系列已於位於微風廣場一樓的Yohji Yamamoto專賣店開始販售，亦可電洽詢問：0989-717123。

Yohji Yamamoto POUR HOMME x NEIGHBORHOOD®黑色長風衣外套，價格店洽。圖／君梵提供
Yohji Yamamoto POUR HOMME x NEIGHBORHOOD®黑色長風衣外套，價格店洽。圖／君梵提供
設計師品牌Yohji Yamamoto POUR HOMME與NEIGHBORHOOD的2024春夏聯名系列，展現雙方同出一徹的實驗、叛逆精神。圖／君梵提供
設計師品牌Yohji Yamamoto POUR HOMME與NEIGHBORHOOD的2024春夏聯名系列，展現雙方同出一徹的實驗、叛逆精神。圖／君梵提供
Yohji Yamamoto POUR HOMME x NEIGHBORHOOD®灰色連帽T恤，價格店洽。圖／君梵提供
Yohji Yamamoto POUR HOMME x NEIGHBORHOOD®灰色連帽T恤，價格店洽。圖／君梵提供
Yohji Yamamoto POUR HOMME x NEIGHBORHOOD SAVAGE丹寧牛仔褲，價格店洽。圖／君梵提供
Yohji Yamamoto POUR HOMME x NEIGHBORHOOD SAVAGE丹寧牛仔褲，價格店洽。圖／君梵提供

設計師

延伸閱讀

MLB／讓背號給大谷的凱利 爆料太太有多愛那台保時捷

迪麗熱巴賀新年！珍珠刺繡旗袍美照仙氣爆表

Charles & Keith走自己的路 全新品牌識別、印花展現優雅與高級感

王淨示範性感與率性兼具穿搭 粉絲搶入手同款配成情侶款

相關新聞

The Body Shop驚傳倒閉 台灣公司緊急聲明

知名保養品牌The Body Shop美體小舖，驚傳英國已經進入破產管理程序，擁有近200家店岌岌可危。而台灣引進The...

為春夏準備！香奈兒新一代輕盈防護妝前乳綻放臉上光采

才剛放完年假，雖然氣溫仍偏低，但已經需要為接下來的春夏做準備，女人臉上的妝容，最需要綻放出完美的氣色，香奈兒推出全新的珍...

超人氣聯名！Yohji Yamamoto X NEIGHBORHOOD強勢開賣

日本文化讓人喜愛，除了精緻、洗鍊，更有來自街頭的潮流文化與日系時尚設計師的前衛、高冷。由山本耀司操刀的設計師品牌Yohj...

鯊鯊「Gawr Gura」聯名壽司郎！立牌、水瓶通通帶回家

粉絲們準備好了嗎？壽司郎與知名虛擬偶像事務所hololive production攜手，自2月19日至3月24日期間，聯...

15種口味可選！達美樂「2個大披薩555元」　限時18天

結束新年連假後，民眾也迎來開工與開學。為了幫民眾打氣，「達美樂」限時推出「2個大披薩555元」的限時優惠；至於由網紅阿晋...

2024秋冬紐約時裝周／林柏宏赴紐約看秀兼追星木村光希 Coach皮外套下「真空」露性感

去年合作耶誕節活動後，林柏宏再度受到Coach邀請現身紐約時裝周，與品牌大使木村光希（Koki）、韓星李泳知、泰星Blue等人，一同欣賞創意總監Stuart Vevers所帶來的2024秋冬系列服裝與配件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。