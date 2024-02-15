超人氣聯名！Yohji Yamamoto X NEIGHBORHOOD強勢開賣

日本文化讓人喜愛，除了精緻、洗鍊，更有來自街頭的潮流文化與日系時尚設計師的前衛、高冷。由山本耀司操刀的設計師品牌Yohji Yamamoto POUR HOMME近日發表與人氣潮牌NEIGHBORHOOD的2024春夏聯名系列，展現雙方同出一徹的實驗、叛逆精神，已於台灣上市。

本次推出的2024春夏聯名系列，品項涵蓋丹寧牛仔褲、T恤、長袖連帽T、長版風衣，以及經典的MA-1飛行員夾克，原本都是NEIGHBORHOOD的常見單品，則渲染上了Yohji Yamamoto的反骨色彩。Yohji Yamamoto POUR HOMME、NEIGHBORHOOD®、2024 Spring Summer Collection、Collection De Projects Communs的字樣，除象徵雙方的聯名，也成為裝飾性的元素反覆出現在牛仔褲的褲管、T恤正面，並以刺繡或印刷字體的多重形式出現。

不容錯過的單品首推混用多重材質與顏色的MA-1飛行外套，其外套主體運用了回收尼龍斜纹面料，同時兩種不同類型的原創緹花圖案則是為聯名首次製作，正反面的不對稱與獨特性，加上正面袖口處加以電繡徽章、背面則有花卉刺繡，象徵兩個品牌的融合、卻各自保有自我；此外黑色的長風衣正面貌似平凡、但背面則有大面積的灰色圖案再藏入象徵法國的藍、白、紅三色刺繡，低調且實穿，也展現不隨季節更迭的時尚姿態。