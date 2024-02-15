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15種口味可選！達美樂「2個大披薩555元」　限時18天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Oh！MAMA Chicken消費滿額就能抽紅包。圖／Oh！MAMA Chicken提供
Oh！MAMA Chicken消費滿額就能抽紅包。圖／Oh！MAMA Chicken提供

結束新年連假後，民眾也迎來開工與開學。為了幫民眾打氣，「達美樂」限時推出「2個大披薩555元」的限時優惠；至於由網紅阿晋所投資的美式炸雞「Oh！MAMA Chicken」則祭出新春紅包，有機會獲得價值458元的「8塊分享餐」。

迎接年後開工，「達美樂」自即日起至3月3日期間，限時推出新春優惠，2個大披薩優惠價555元，共計有15種口味可以選擇，包括美式經典四喜、海鮮戀人四喜、超級豪華、超級夏威夷等經典口味，還有客家小炒、梅干扣肉、客家雙喜等口味。除此之外，「黑糖珍珠披薩」原價119元，則可享99元加購優惠價。

同樣迎接開工日，主打淋醬炸雞的「Oh！MAMA Chicken」，自即日起至2月18日期間也提供新春優惠，凡到店消費滿288元，就可抽紅包，有機會獲得價值459元的「8塊分享餐」（內含雞腿2支、雞塊2支、雞翅4支、2份特調醬及3份飲品），或是個人獨享餐、薯條、特調醬、品牌杯套等不同贈禮。

達美樂限時推出「5個大披薩555元」的限時優惠。圖／達美樂提供
達美樂限時推出「5個大披薩555元」的限時優惠。圖／達美樂提供

客家 披薩 紅包

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