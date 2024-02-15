一級方程式賽車新力軍！TUDOR帝舵表閃電「參戰」！

在眾多運動類別多，F1一級方程式賽車很可能是地表最高速、激烈的賽車賽事。瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）日前發表新訊，已成為全新Visa Cash App RB F1車隊合作夥伴，並將在2024的一級方程式賽車系列賽事中，與車隊一同競逐榮耀。

由於賽事舉辦遍及歐洲、亞洲、美洲，F1一級方程式賽車賽事同樣和高級鐘表分享了相似的熱情。以2024賽事為例，包含芝柏（Girard Perregaux）甫與Aston Martin車隊正式展延了合作關係，RICHARD MILLE則是Scuderia Ferrari的最佳夥伴，Bell & Ross則與Alpine車隊長年合作無間，勞力士（ROLEX）則和F1自2013年起成為全球合作夥伴與大賽指定時計，因此無論賽道、場邊，總能看到鮮明的綠底、黃色皇冠標示。

也由於TUDOR一向強調「天生敢為（Born To Dare）」的風格精神，TUDOR執行長Eric Pirson便表示，「非常興奮能與一個準備好接受挑戰的合作夥伴一起重返賽車運動，締造輝煌」，而Visa Cash App RB F1車隊的執行長Peter Bayer則回應，「車隊也將和帝舵表一樣，以鮮明的個性、獨樹一幟的風格及永不妥協的精神挑戰現狀，尋求突破，精益求精。」

車隊的兩位車手：來自澳洲的選手Daniel Ricciardo，與日本的賽車新秀常田勇樹（Yuki Tsunoda）都已蓄勢待發，不僅換上車隊制服、更在TUDOR的官方instagram帳號中配戴上近乎全黑、搶眼的Black Bay Ceramic腕表。41毫米陶瓷表殼的表款並使用通過「瑞士天文台認證」（COSC）的TUDOR自製MT5602-1U機芯，表款同時也通過大師天文台認證（Master Chronometer），整體抗磁性能可達15,000高斯、防水性能則為200米，並在指針、時標都加以夜光塗料，確保在最艱困的環境下也能讀取時間。