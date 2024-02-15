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一級方程式賽車新力軍！TUDOR帝舵表閃電「參戰」！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由於和Alpine車隊合作，Bell & Ross去年曾推出限量500只的BR 05 Chrono A523計時碼表，其計時秒針的尾端就具有車隊的A字樣，面盤也有象徵車隊的法國國旗紅藍白三色。圖／翻攝自 IG @ bellrosswatches（合成圖）
由於和Alpine車隊合作，Bell & Ross去年曾推出限量500只的BR 05 Chrono A523計時碼表，其計時秒針的尾端就具有車隊的A字樣，面盤也有象徵車隊的法國國旗紅藍白三色。圖／翻攝自 IG @ bellrosswatches（合成圖）

在眾多運動類別多，F1一級方程式賽車很可能是地表最高速、激烈的賽車賽事。瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）日前發表新訊，已成為全新Visa Cash App RB F1車隊合作夥伴，並將在2024的一級方程式賽車系列賽事中，與車隊一同競逐榮耀。

由於賽事舉辦遍及歐洲、亞洲、美洲，F1一級方程式賽車賽事同樣和高級鐘表分享了相似的熱情。以2024賽事為例，包含芝柏（Girard Perregaux）甫與Aston Martin車隊正式展延了合作關係，RICHARD MILLE則是Scuderia Ferrari的最佳夥伴，Bell & Ross則與Alpine車隊長年合作無間，勞力士（ROLEX）則和F1自2013年起成為全球合作夥伴與大賽指定時計，因此無論賽道、場邊，總能看到鮮明的綠底、黃色皇冠標示。

也由於TUDOR一向強調「天生敢為（Born To Dare）」的風格精神，TUDOR執行長Eric Pirson便表示，「非常興奮能與一個準備好接受挑戰的合作夥伴一起重返賽車運動，締造輝煌」，而Visa Cash App RB F1車隊的執行長Peter Bayer則回應，「車隊也將和帝舵表一樣，以鮮明的個性、獨樹一幟的風格及永不妥協的精神挑戰現狀，尋求突破，精益求精。」

車隊的兩位車手：來自澳洲的選手Daniel Ricciardo，與日本的賽車新秀常田勇樹（Yuki Tsunoda）都已蓄勢待發，不僅換上車隊制服、更在TUDOR的官方instagram帳號中配戴上近乎全黑、搶眼的Black Bay Ceramic腕表。41毫米陶瓷表殼的表款並使用通過「瑞士天文台認證」（COSC）的TUDOR自製MT5602-1U機芯，表款同時也通過大師天文台認證（Master Chronometer），整體抗磁性能可達15,000高斯、防水性能則為200米，並在指針、時標都加以夜光塗料，確保在最艱困的環境下也能讀取時間。

2024年的賽季將包含24場「大獎賽」（Grand Prix），首場將在三月二日的「巴林大獎賽」為本季揭開序幕，屆時各家車手、車隊誰將能展開笑容站上頒獎台？且讓時間給出回應、拭目以待。

F1法拉利車隊車手Carlos Sainz Jr曾配戴上RM UP-01 Ferrai超薄腕表，並在影片中優雅現身。圖 / RICHARD MILLE提供
F1法拉利車隊車手Carlos Sainz Jr曾配戴上RM UP-01 Ferrai超薄腕表，並在影片中優雅現身。圖 / RICHARD MILLE提供
Scuderia Ferrari車隊的兩位車手Carlos Sainz與Charles Leclerc都配戴了RICHARD MILLE表款，展現雙方的深厚合作情誼。圖／翻攝自 IG @ scuderiaferrari
Scuderia Ferrari車隊的兩位車手Carlos Sainz與Charles Leclerc都配戴了RICHARD MILLE表款，展現雙方的深厚合作情誼。圖／翻攝自 IG @ scuderiaferrari
RICHARD MILLE曾與Ferrari聯名的「RM UP-01 Ferrai超薄腕表」，以不可思議的纖薄尺寸顛覆了想像力與科技的界線，全球限量150只。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE曾與Ferrari聯名的「RM UP-01 Ferrai超薄腕表」，以不可思議的纖薄尺寸顛覆了想像力與科技的界線，全球限量150只。圖 / RICHARD MILLE提供
日本賽車新秀常田勇樹（Yuki Tsunoda）手上配戴的TUDOR Black Bay Ceramic腕表，表款並具瑞士天文台、大師天文台雙重認證。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch（合成圖）
日本賽車新秀常田勇樹（Yuki Tsunoda）手上配戴的TUDOR Black Bay Ceramic腕表，表款並具瑞士天文台、大師天文台雙重認證。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch（合成圖）
Laureato Absolute Chronograph F1 Edition腕表，價格店洽。圖／Girard Perregaux提供
Laureato Absolute Chronograph F1 Edition腕表，價格店洽。圖／Girard Perregaux提供
Bell & Ross x Alpine聯名BR 05 CHRONO A523腕表，價格店洽。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross x Alpine聯名BR 05 CHRONO A523腕表，價格店洽。圖／Bell & Ross提供
Visa Cash App RB F1賽車車體中段便有著白底、紅字的TUDOR字樣並搭配紅色盾形Logo。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch（合成圖）
Visa Cash App RB F1賽車車體中段便有著白底、紅字的TUDOR字樣並搭配紅色盾形Logo。圖／翻攝自 IG @ tudorwatch（合成圖）
芝柏（Girard Perregaux）日前甫宣布將和Aston Martin與Aston Martin F1車隊的合作關係再度延長，也更加讓人期待後續將推出的聯名表款與精彩賽事。圖／翻攝自 IG @ girardperregaux（合成圖）
芝柏（Girard Perregaux）日前甫宣布將和Aston Martin與Aston Martin F1車隊的合作關係再度延長，也更加讓人期待後續將推出的聯名表款與精彩賽事。圖／翻攝自 IG @ girardperregaux（合成圖）
帝舵（TUDOR）日前宣布，成為全新Visa Cash App RB F1車隊的合作夥伴，並推薦了自家Black Bay Ceramic表款。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）日前宣布，成為全新Visa Cash App RB F1車隊的合作夥伴，並推薦了自家Black Bay Ceramic表款。圖／TUDOR提供

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