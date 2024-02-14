開工開學必備！羅技人氣鍵鼠7.5折起 滿額再送藍牙音響

工欲善其事、必先利其器，迎接開工、開學，各種讓生活更便利的3C配件可得趕快準備齊全，讓效率輕鬆提升。

雙全國際獨家代理的PHILIPS行動週邊產品線再添生力軍，祭出全新口袋行動電源Ultra Power Bank mini，輕巧好攜帶，還有搶眼撞色外觀，同步推出可吸收光能轉換成電力的太陽能行動電源，再搭配已上市熱銷的黑金剛磁吸無線行動電源與放心充十合一行動電源，各種大小、連接、充電方式的解決方案都幫你準備好。隨著iPhone 15系列全面換上Type-C充電規格，PHILIPS也推出5款充電傳輸編織線，其中4款線材上附有LCD顯示螢幕可智慧顯示充電功率，最高達240W、10Gbps傳輸速率、最長2公尺，並支援4K影像輸出；旗艦款則沒有螢幕配置，但具有intel認證Thunderbolt 4規格，傳輸速率提升40Gbps，並支援8K影像輸出，一條線即可滿足手機、平板、SWITCH、筆電等全裝置充電。

擁有全方位電腦周邊配件產品的羅技，即日起至2月18日多重優惠線上線下全面開跑，首推MX高階商務系列及多項人氣鍵鼠最低7.5折起，以及上班族減壓必備Wave Keys人體工學鍵盤配上LIFT人體工學垂直滑鼠優惠組合價再送Desk Mat大桌墊；另外，於全通路消費滿3,000元，登錄發票就送Uber Eats 400元抵用券乙張；或指定商品消費滿8,000元，登錄發票就送價值2,790元Ultimate Ears Wonderboom 3藍牙音響乙台。此外，期間內至全台指定實體通路加入羅技官方LINE好友，全品類消費滿2,000元即可折200元，滿3,000元折300元；消費達指定門檻就送商務或電競紅包袋和Logi購物袋乙份；滿3,000元即可抽紅包袋乙次，中獎率百分百，送完為止。

耳機音響品牌EDIFIER多款商品於2月底前優惠下殺5折起，包括最新上市的旗艦藍牙抗噪耳機Neobuds Pro 2 、攜帶式藍牙音箱MP100 PLUS都享有優惠。活動期間至指定通路購買EDIFIER任一產品，即可獲得《蜘蛛夫人》紅包、購物袋，活動期間憑發票至官方購物網登錄保固，還有機會抽《蜘蛛夫人》電影周邊商品。