環球購物中心「開工日」近70家餐飲推買一送一等優惠

結束春節七天連假，面對開工Global Mall環球購物中心集結近70家品牌推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起，包括星巴克、Krispy Kreme、大河牧場、Cold Stone、蔬坊、米哥烘焙坊、于記杏仁、路易莎、丸亀製麵、朱記等，從早餐、下午茶甜點、飲品到飽食餐點，為開工注入元氣活力。

Global Mall板橋車站、新北中和、桃園A8及新左營車站星巴克推出限時買一送一，2月15日晚上8點前購買兩杯特大杯相同飲品享買一送一；新北中和推米哥烘焙坊「椰子塔」買一送一，南港車站米哥烘焙坊則推櫃上不限金額消費即享「維也納牛奶棒」買一送一；板橋車站、新左營車站摩斯漢堡2月15日至2月29日早餐時段消費「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」組，享優惠價79元。

同時還有午晚餐、飲品、甜點各式超值補給，新北中和推開工多日限定優惠，2月15日至25日Futi Fudi果滴滴購買能量鮮果滴系列贈限量純茶一杯；于記杏仁「杏仁豆腐」或是花甜「繽紛馬卡龍」環球會員獨享買一送一；另還推開工當日朱記、丸亀製麵、大心及台灣G湯推開工活力套餐超值組合；屏東市則大推飽足活力美食，春水堂、韓姜熙的小廚房、吉野家等享超值套餐。

車站店則有飲品、甜點、異國美食優惠，板橋車站Krispy Kreme於 2月15日不限金額消費即贈限量原味糖霜甜甜圈一顆；新北中和、板橋車站、屏東市COLD STONE 2月15日、16日、18日點購中杯以上冰淇淋享第2杯50元，2月17日補班日點購中杯以上冰淇淋則享第2杯17元優惠。

開工也能享異國美食，板橋車站一風堂拉麵推拉麵全品項限量免費加麵一次；南港車站大河牧場點任一定食可享限量炸物輕食系列第二件5折，也推有乘車優惠，憑當日高鐵或台鐵乘車票根至蔬坊享紅茶買一送一。桃園A8推路易莎咖啡2月15日限時優惠，早上11:00-15:00 指定飲品第二杯半價；日春木瓜牛奶指定飲品買一送一；七奈竹為購買指定飲品贈中杯原味茶；林口A9推國賓麵包麵包酥條限量買一送一；而新左營車站則因應天氣炎熱，推多項飲品優惠，咚雞咚雞韓式炸雞2月16日至17日紅茶限量買一送一；2月18日粥老大享「花草舒壓茶」限量買一送一。

另外，大江購物中心同樣集結館內餐飲品牌推出各式輕食甜點優惠，為上班族開工日與補班日加油打氣。2月15日當日營業時間起至晚間八點前往星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致飲料，其中一杯由星巴克招待。八月堂可頌口味任選買五送一、Mum,Mum饅饅好食單筆消費滿500元，贈送刮刮卡一張、阿仁牛軋餅開工優惠組-紅禮盒三入優惠組合799元、TGI FRIDAYS於2月17日推出補班日優惠炭烤豬肋排買一送一，此外，大江聯名卡友於餐飲店櫃刷卡消費滿千元可獲得電子現金券120元，每卡每月最高回饋240元。