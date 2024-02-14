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環球購物中心「開工日」近70家餐飲推買一送一等優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
開工首日Global Mall環球購物中心集結近70家品牌推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起。圖／Global Mall提供
開工首日Global Mall環球購物中心集結近70家品牌推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起。圖／Global Mall提供

結束春節七天連假，面對開工Global Mall環球購物中心集結近70家品牌推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起，包括星巴克、Krispy Kreme、大河牧場、Cold Stone、蔬坊、米哥烘焙坊、于記杏仁、路易莎、丸亀製麵、朱記等，從早餐、下午茶甜點、飲品到飽食餐點，為開工注入元氣活力。

Global Mall板橋車站、新北中和、桃園A8及新左營車站星巴克推出限時買一送一，2月15日晚上8點前購買兩杯特大杯相同飲品享買一送一；新北中和推米哥烘焙坊「椰子塔」買一送一，南港車站米哥烘焙坊則推櫃上不限金額消費即享「維也納牛奶棒」買一送一；板橋車站、新左營車站摩斯漢堡2月15日至2月29日早餐時段消費「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」組，享優惠價79元。

同時還有午晚餐、飲品、甜點各式超值補給，新北中和推開工多日限定優惠，2月15日至25日Futi Fudi果滴滴購買能量鮮果滴系列贈限量純茶一杯；于記杏仁「杏仁豆腐」或是花甜「繽紛馬卡龍」環球會員獨享買一送一；另還推開工當日朱記、丸亀製麵、大心及台灣G湯推開工活力套餐超值組合；屏東市則大推飽足活力美食，春水堂、韓姜熙的小廚房、吉野家等享超值套餐。

車站店則有飲品、甜點、異國美食優惠，板橋車站Krispy Kreme於 2月15日不限金額消費即贈限量原味糖霜甜甜圈一顆；新北中和、板橋車站、屏東市COLD STONE 2月15日、16日、18日點購中杯以上冰淇淋享第2杯50元，2月17日補班日點購中杯以上冰淇淋則享第2杯17元優惠。

開工也能享異國美食，板橋車站一風堂拉麵推拉麵全品項限量免費加麵一次；南港車站大河牧場點任一定食可享限量炸物輕食系列第二件5折，也推有乘車優惠，憑當日高鐵或台鐵乘車票根至蔬坊享紅茶買一送一。桃園A8推路易莎咖啡2月15日限時優惠，早上11:00-15:00 指定飲品第二杯半價；日春木瓜牛奶指定飲品買一送一；七奈竹為購買指定飲品贈中杯原味茶；林口A9推國賓麵包麵包酥條限量買一送一；而新左營車站則因應天氣炎熱，推多項飲品優惠，咚雞咚雞韓式炸雞2月16日至17日紅茶限量買一送一；2月18日粥老大享「花草舒壓茶」限量買一送一。

另外，大江購物中心同樣集結館內餐飲品牌推出各式輕食甜點優惠，為上班族開工日與補班日加油打氣。2月15日當日營業時間起至晚間八點前往星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致飲料，其中一杯由星巴克招待。八月堂可頌口味任選買五送一、Mum,Mum饅饅好食單筆消費滿500元，贈送刮刮卡一張、阿仁牛軋餅開工優惠組-紅禮盒三入優惠組合799元、TGI FRIDAYS於2月17日推出補班日優惠炭烤豬肋排買一送一，此外，大江聯名卡友於餐飲店櫃刷卡消費滿千元可獲得電子現金券120元，每卡每月最高回饋240元。

Global Mall板橋車站、新北中和、桃園A8及新左營車站星巴克2月15日限時買一送一。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站、新北中和、桃園A8及新左營車站星巴克2月15日限時買一送一。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A8路易莎咖啡2月15日早上11點至下午3點指定飲品第二杯半價。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A8路易莎咖啡2月15日早上11點至下午3點指定飲品第二杯半價。圖／Global Mall提供
2月15日開工日，Global Mall南港車站米哥烘焙坊櫃上不限金額消費即享「維也納牛奶棒」買一送一。圖／Global Mall提供
2月15日開工日，Global Mall南港車站米哥烘焙坊櫃上不限金額消費即享「維也納牛奶棒」買一送一。圖／Global Mall提供
2月15日開工日，Global Mall桃園A8日春木瓜牛奶指定飲品買一送一。圖／Global Mall提供
2月15日開工日，Global Mall桃園A8日春木瓜牛奶指定飲品買一送一。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和、板橋車站、屏東市COLD STONE2月15日、16日、18日點中杯以上冰淇淋享第2杯50元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和、板橋車站、屏東市COLD STONE2月15日、16日、18日點中杯以上冰淇淋享第2杯50元。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和花甜「繽紛馬卡龍」2月15日開工日環球會員獨享買一送一。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和花甜「繽紛馬卡龍」2月15日開工日環球會員獨享買一送一。圖／Global Mall提供
2月15日開工日，八月堂可頌口味任選買五送一。圖／大江購物中心提供
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TGI FRIDAYS 2月17日推出補班優惠、炭烤豬肋排買一送一。圖／大江購物中心提供
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新北 星巴克 甜點 美食

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