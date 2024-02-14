百貨龍年開春大發 人潮業績雙好春節再創新高

今年過年天氣好，民眾出遊、逛街意願高，也讓各家百貨春節檔期人潮旺，即使去年同期內需消費大爆發、營收基期墊高，今年來客數與業績平均都較去年春節檔期再衝出10%以上成長，讓龍年新春業績報喜。

新光三越北中南人氣新櫃買氣旺

春節期間全台好天氣，民眾返鄉帶動中南部店別購物人潮，新光三越表示，台中中港店「PIERRE HERMÉ」快閃店熱銷超過2.2萬顆馬卡龍、高雄左營店新開幕的「檀島香港小廚」也湧入眾多嘗鮮民眾。慶祝台南建城400年，台南新天地也舉辦「逗陣ㄟ南！阮轉來啊！」特展活動亦帶動人潮湧入。

而初二起北返人潮加持，眾多IP特展吸客與話題新櫃效益，人潮業績雙雙成長，包括韓國潮流配件話題品牌「EMIS」於A11快閃春節期間每日約500名顧客入場排隊購買，開幕僅10天已售出超過5000頂帽子。A8 B1新開幕「五桐號」、「得正」，春節天天排隊爆櫃；全台獨家「BACHA COFFEE」，內用席次於中午後皆呈現全滿，外帶也平均都有30至50位等候人潮，台灣首間「寶可夢中心」自然也是排隊人氣店之一。今日假期最後一天正逢情人節，好天氣帶動出門逛街及慶祝人潮，餐廳更是一位難求。

好天氣加持 遠百年假人氣旺

龍年春節好天氣幫忙，在民眾紛紛走出門下，百貨買氣隨之增加，遠百指出，今年2月8日至2月14日七天整體業績相較去年同期同樣天數相比有近1成成長，化妝品成長動能直逼2成，女用、餐飲有1成成長，精品、女裝也有不錯的業績表現，讓新春業績開紅盤。

遠百表示，去年兔年年假長達10天，民眾紛紛跑出國玩，今年龍年連續假期較短，扣除親友相聚的日子，逛街購物、看電影、用餐都會選擇到百貨，再加上收假日適逢2月14日西洋情人節，情侶相約到百貨有玩有逛、好吃好買最方便。

遠百龍年農曆連續假期買氣最旺的是化妝品，包括春季新妝、換季保養添購等，另外，女用飾品、餐飲、精品搭上情人節也是買氣豐收，餐廳訂位狀況則持續爆滿。

遠東SOGO人潮、業績兩位數成長

遠東SOGO指出，今年春節連假年節氣氛濃厚，親朋好友聚會增加，再加上天氣舒適，都吸引民眾外出逛街購物，入店客與業績都有兩位數成長。加上春節期間百貨推出優惠、限量福袋，還有各館期間限定的主題特展，像是忠孝館汪汪隊立大功賀新春、復興館化石博覽會等等，都成功吸引民眾入店。

加上年節檔期正巧搭上情人節，黃金、珠寶業績亮眼，成為過年、情人節送禮之選。此外，精品、名品也在檔期內推出早春新品，吸引許多消費者趁著優惠入手；壓歲錢商機包括3C商品如手機、iPad、筆電和音響，則是年輕人和上班族的最愛，不少民眾在過年入手採購。

同時也因為出國旅遊潮，像是行李箱、戶外保暖服飾、賞雪相關商品仍是熱賣。而龍年彩妝，以口紅，粉底液、香水及頂級保養品熱銷。而在餐飲方面，無論美食街或餐廳都呈現爆滿狀態，在除夕前一周旺到大年初五，一位難求。

巨城購物中心7天來客逾38萬人 餐飲全時段滿座

Big City遠東巨城購物中心指出，今年連假從小年夜開始即有民眾趕在年前添購服飾鞋類配件、居家擺飾、年節禮盒等年貨，而過完除夕後天氣逐漸好轉，大年初一的588份開運紅包起即吸引逛街購物人潮，年初五也剛好是西洋情人節，估計小年夜至初五來客數逾38萬人，整體業績較去年同期成長逾6%。

營運長游欣宜表示，春節連假每天中午不到便出現等待候位用餐的排隊人龍，美食街、主題餐廳全時段座無虛席，帶動整體餐飲業績雙位數成長。戶外休閒、冬衣外套、鞋包配件等商品持續熱賣，較去年同期成長1成，美妝保養及香氛系列商品熱銷、業績成長近2成，年節送禮自用兩相宜的保健食品及各式禮盒業績同樣有2成的成長；搭上西洋情人節，輕奢珠寶業績較去年成長8成。近3,000坪的室內娛樂空間更是歡度春節時光的樂園，湯姆熊、快樂小熊、大魯閣棒壘球打擊練習場等業績表現亮眼。

微風業績成長超過3成 餐飲需求強勁

微風指出，今年因春節連假期間天氣好，走春人潮多等因素，對比去年春節整體業績成長超過3成。其中以精品、珠寶表現最亮眼 ，如BVLGARI 、PIAGET 、BUCCELLATI 、LOEWE等，熱買商品以聯名及龍年限定款式為主，業績成長3成。運動用品如JORDAN在年假期間成長至少150%。

今年春節期間適逢西洋情人節，香氛商品與飾品類商品成長1倍，餐廳餐飲因除夕圍爐宴需求強勁加上連假訂席接單旺及走春人潮等眾多因素，成長超過2成，高樓層景觀餐廳因應情人節推出獨家雙人餐及包廂，已於2月初預訂全數額滿。

環球購物中心人潮業績雙成長 再創業績新高

環球購物中心指出，春節連假業績、人潮雙成長，對比去年春節同期成長近10%，同時也再創下歷年春節業績新高。今年春節因連假較短加上好天氣，許多民眾選擇畫一日走春行程或是返鄉與親友團聚出遊，大型購物中心像是新北中和、屏東市一開館即湧逛街購物人潮，更呈現多波段多元購物熱潮，從春節開始的採買年貨、全家添購新衣，到年節期間荷包滿滿趁機採買保值金飾、美型實用家電，以及適合全家同樂的遊戲機及餐飲美食表現皆亮眼，業績成長近15%。

六大車站店在返鄉、出遊人潮帶動下，帶動業績成長呈雙位數，無論是外帶餐飲或餐廳聚餐人潮不間斷，新左營車站更因黃色小鴨風潮，吸引滿滿人潮。

大江購物中心改裝效益 交易筆數大增40%

過年前推出一樓新改裝的大江購物中心，吸引年輕客層造訪消費，加上大年初五正逢情人節，帶動一樓的成交筆數大幅成長40%，連假期間全館業績較去年同期成長10%開出新春紅盤。Global Mall環球購物心全台8店春節期間人潮不斷，對比去年春節同期成長近10%，同時也再創下歷年春節業績新高。