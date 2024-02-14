超商開工、補班優惠懶人包 咖啡、霜淇淋買1送1大放送

迎接情人節、開工日，以及緊接而來的週六補班日，超商推出一系列優惠滿足民眾需求。

7-ELEVEN即日起於限定門市販售「進口空運紅色玫瑰花」，單支售價179元；即日起至2月20日則推出「Back To Office」活動，CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等多項飲品，為開工民眾提振精神。

即日起至2月17日前，7-ELEVEN再加碼推出「開工龍好運」活動，活動期間持icah2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具，購買CITY系列、零食、糖果、健美機能等5大類別商品，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元；期間更加碼指定明星商品最低下殺5折，包含CITY CAFE濃萃美式買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2、SWEETORY可可球系列買1送1、西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1。

另搶搭元宵節熱潮，7-ELEVEN再度推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」，2月15日起至2月24日止指定消費滿500元即免費送，此次更附上LED燈光，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾。

全家便利商店則自即日起至2月20日於指定1,000間店舖開賣情人節限定金莎花束，每束特價99元，金莎巧克力系列亦推出折扣優惠，購買金莎巧克力指定商品可享任2件7.9折、任選買3送1優惠。另於124間店舖限定販售玫瑰鮮花，每束售價359元，限量1,000束。

迎接開工，全家會員APP優惠趣專區即日起至2月18日限量開放領取Let’s Café畬室醇香巧克力飲、慢煮焦糖拿鐵及私品茶草莓戀奶「加10元多1杯」優惠券；另可天天領取2張Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券。實體店舖則同步推出Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可「愛一起」價，2杯特價只要217元；2月15日至2月18日則可享Let’s Café大杯單品美式、大杯單品拿鐵或厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1優惠。

萊爾富2月15日至2月28日於門市超值購與Hi-Life VIP APP內的整買零取同步推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡享同品項買20送20；2月15日至2月18日還有多款人氣能量飲、蔬果汁等提神補氣商品，最低下殺5折起。即日起至2月20日另推出Hi Café新品甜莓風味系列享嚐鮮價只要49元，包含中杯冰/熱草莓風味拿鐵、大杯冰/熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ與特大杯冰葡萄風味氣泡，享現打8.9折優惠。

OKmart於2月14日西洋情人節當天，至全台900間門市購買OKCAFE任一阿華田聯名系列飲品，享單杯7折優惠；2月15日前更獨家推出金莎巧克力情人對杯活動，購買指定品項滿3件，即送「冰川玻璃對杯1組」。另於2月15日推出「雙喜臨門」開工日限定優惠，至全台門市購買大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2；專屬雲端商城OKmall也同步推出「開工應援 好咖日」主題，購買大杯莊園級美式／拿鐵，享同品項10杯送10杯，再送OKPoint 888點。