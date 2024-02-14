「我最近好像變重了 因為心裡多了你」 情人節黃偉哲放閃

今天是春節連假最後一天，也是西洋情人節，台南市政府舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，市長黃偉哲與民眾一起拍照放閃並寫祈福小卡，並拿著「我最近好像變重了，因為心裡多了你」的有趣標語，邀請全國民眾來安平燈區尋找浪漫邂逅。

黃偉哲表示，台南是兼具結合中西方文化共融的友善城市，為與民眾一起迎接西洋情人節，特別選在台灣燈會安平燈區旁的知名景點「大魚的祝福」布置祈願燈林，透過加入象徵愛的祝福甜蜜元素，讓所有佳偶間彼此堅貞的愛情都能夠在獲得見證，歡迎全國情侶來安平拍照打卡放閃，白天賞美麗海景，晚上欣賞絢爛燈會，並祝福天下有情人終成眷屬，大家都能情人節快樂，擁有美好幸福的愛情。

市議員沈震東也到場為每對戀人送上溫馨祝賀，並邀請到在台南念書的菲律賓籍埃佩里奧和伊莎貝爾分享在台南攜手甜蜜的幸福喜悅，讓現場充滿濃濃的浪漫氛圍。

黃偉哲為感謝年節期間犧牲假期辛苦的工作人員與志工，在安平燈區活動現場，逐一獻上情人節巧克力花束，期盼大家都能渡過甜甜蜜蜜、美好愉悅的浪漫情人節。「全糖市長」也拿著「我最近好像變重了，因為心裡多了你」標語牌拍照，另增添趣味。

觀旅局表示，活動主要為參與民眾在安平燈區拍照打卡分享甜蜜雙人與花燈的照片，即可至i2服務台領取祈願卡（每日限量1000張），填寫完2024新願望內容，懸掛於「大魚的祝福」祈願燈林，讓大魚的祝福一起見證屬於情人們的幸福甜蜜愛情。

為了鼓勵民眾參與，今天活動前五百名懸掛祈願卡的民眾，市府加碼贈送深受民眾歡迎的台灣燈會小提燈「小龍包」，民眾可以憑兌換券（送完為止），可至安平燈區i2服務台兌換小龍包提燈乙隻，兌換日期自2月24日起至3月10日止。

觀旅局指出，活動內容除了有浪漫安平燈區的展示外，也有許多精采表演主題，如「草地舞台」LAD多元藝術團隊「龍年球好運!好運轉轉來！」，另，林默娘公園停車場的「主舞台」則有「藝姿舞集」演出「台南迎鬧熱」，晚間時段有「清華閣周祐名掌中劇團」、「十鼓擊樂團」演出。

更多相關資訊請參考網站：

2024台灣燈會在台南：https://2024taiwanlanternfestival.org/

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/